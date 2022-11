Ini Sosok Mahyar Tousi dan Sophie Corcoran, yang Dikecam Warganet Karena Hina Batik di G20

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mahyar Tousi yang merupakan Youtuber dan Sophie Corcoran, seorang penyiar radio asal Inggris kini tengah dikecam warganet Indonesia, usai diduga menghina pakaian khas Indonesia yaitu batik.

Melalui cuitannya, Mahyar menulis status yang dianggap menyinggung warisan budaya Indonesia, "What on Earth are these idiots wearing?!” katanya pada Kamis (17/11/2022).

Di dalam postingannya, Mahyar juga menambahkan sebuah foto. Dalam foto tersebut terlihat ada PM Kanada Justin Trudeau, PM Inggris Rishi Sunak, Presiden FIFA Gianni Infantino dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sedangkan, Sophie Corcoran menuliskan "Why are they all dressed the same - and like that," tulisnya dalam @sophielouisecc.

Hingga akhirnya atas cuitan mereka yang bahkan trending di media sosial Twitter, menjadikan banyak warganet berencana melaporkan agar kedua akun ini ditangguhkan.

Berbeda dengan Mahyar yang segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas kurangnya pengetahuan, Sophie sendiri melakukan klarifikasi sembari membatasi kolom komentarnya tanpa adanya permintaan maaf.

Lantas, siapa sosok Mahyar Tousi dan Sophie Corcoran ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Profil Mahyar Tousi

Melansir dari Linkedin pada Kamis (17/11/2022), sejak 1018 Mahyar Tousi sudah aktif menjadi Youtuber yang berbasis di London dan paling banyak ditonton di Inggris. Di mana, isi kontennya berisi tentang isu-isu pemerintahan bahkan kritik soal kebijakan politik.

Sebagai seorang Youtuber, diketahui bahwa dirinya merupakan lulusan Akuntansi dan Keuangan dari The Manchester Metropolitan University pada tahun 2012. Bahkan, sebelum sesukses sekarang, dia mengawali karier sebagai Account Manager untuk pekerjaan pertamanya,

Berdasarkan Battle of Ideas, pria ini lahir di Iran, dia datang ke negara ini sebagai seorang anak setelah pelarian ibunya dari rezim Iran yang mengakibatkan dia menjadi pengungsi politik di Inggris.

Atas kejadian tersebut, selama bertahun-tahun, Mahyar pun mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, mulai dari kebebasan berbicara, dan kebebasan hak. Misinya adalah melindungi budaya Inggris, mengingat negara tersebutlah yang memberikan kesempatan kedua baginya dan keluarganya.

Tak heran, hal tersebut membuat dirinya terus konsisten menjalankan kampanye politik dan media di tingkat grassroot dan menarik perhatian ratusan orang Inggris yang mencintai kebebasan untuk terus mendukungnya.

Menurut laporan Social Balde per November 2022, saat ini subscribers-nya telah mencapai 261.000 dengan total penayangan sebesar 145 juta.

Profil Sophie Corcoran

Berdasarkan pantauan Bisnis, Sophie Corcoran merupakan penyiar politik dan jurnalis freelance di beberapa media asal Inggris. Dia telah muncul di berbagai acara tersebut seperti talkRADIO, GB News, LBC, BBC, dan masih banyak lagi

Melansir dari News Unzip pada Kamis (17/11/2022), selain aktif dalam isu politik, wanita kelahiran 6 Februari 2002 ini sempat dikenal sebagai pemain sepak bola di Leyton Orient Football Club.

Bahkan, pidatonya pun sempat menjadi perhatian publik, ketika dirinya menjadi perwakilan dari serikat mahasiswa Universitas Durham dan mengkritik bahwa sebagian besar calon legislatif kampus adalah kelas kalangan elit.

Adapun, tujuan dia berpidato seperti itu, sebab dia ingin menciptakan lingkungan kampus yang tidak memihak dan bebas untuk menyampaikan pendapat.

