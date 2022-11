Bermula Cinlok, Son Ye Jin dan Hyun Bin Resmi Jadi Orang Tua

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan romantis aktor dan aktris asal Korea Selatan, Son Ye Jin dan Hyun Bin. Pasalnya, pasangan suami istri sensasional ini telah resmi menjadi orang tua

Mengutip laman soompi, agensi Son Ye Jin mengumumkan secara resmi pada Minggu (27/11/2022) kemarin, aktris berusia 40 tahun ini telah melahirkan seorang anak laki-laki.

Hal ini sontak mendapatkan perhatian dari warganet penggemar keduanya dan menjadi pemberitaan di berbagai negara dan di berbagai platform media sosial termasuk Twitter dan Instagram.

Baca Juga : Son Ye Jin Umumkan Hamil Anak Pertama dari Hyun Bin

Sebelumnya, melalui akun Instagram pribadinya, @yejinhand mengumumkan dirinya dan sang suami tengah berbahagia sebab sedang menanti kelahiran calon anak pertama dalam kandungannya pada Senin (27/6/2022) lalu.

Pasangan selebriti ini menikah dengan menggelar upacara pernikahan privat pada Kamis (31/3/2022) lalu di Walkerhill Aston House, Gwangjang-dong, Seoul.

Keduanya menikah setelah membintangi drama korea bertajuk Crash Landing on You. Bahkan penyanyi Gummy dan Kim Bumsoo dikabarkan membawakan lagu "i Give You My Heart" dari drama "Crash Landing on You" dalam pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin.

Baca Juga : Pasangan Artis Drama Korea, Hyun Bin dan Son Ye Jin Berbulan Madu ke Los Angeles

Meskipun demikian, para penggemar memperkirakan, keduanya telah menjalin asmara setelah bermain dalam drama The Negotiation pada tahun 2018 lalu, hingga kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Selamat ya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Kpop aktor korea selatan