Seru! Ini Sinopsis Connect, Drakor Baru Jung Hae In

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Dibintangi Jung Hae In, Connect merupakan drama Korea (drakor) yang cocok untuk menemani waktu senggangmu di bulan Desember ini. Terlebih jika kamu menyukai film/drama yang memacu adrenalin.

Baru rilis di Disney+, drama ini diangkat dari Webtoon milik Shin Dae Sung yang sudah eksis sedari tahun 2019 lalu.

Memiliki 8 episode, Connect menceritakan tentang Ha Dong Soo (Jung Hae-in) seorang penulis lagu yang aktif mengunggah karyanya di YouTube.

Uniknya, Dong Soo adalah seorang manusia jenis baru, hidupnya abadi. Dia juga memiliki kemampuan dalam meregenerasi atau menyembuhkan tubuhnya dengan waktu yang singkat.

Kehidupan Dong Soo seketika berubah saat dia diculik. Dimasukkan ke dalam mobil, ternyata dia dibawa ke suatu tempat. Dia diculik oleh pemburu organ, kemudian mata Dong Soo dicuri.

Oh Jin Seop yang dilakoni oleh Go Kyung Pyo merupakan seorang pembunuh berantai yang terobsesi dengan seni mayat. Dialah pelaku yang mengambil mata Dong Soo.

Baca Juga : Disney+: Jumlah Jam Streaming Konten Lokal Naik 8 Kali Lipat

Dong Soo tersadar di atas meja dalam sebuah gudang. Dia kemudian dengan cepat memulihkan organnya yang dirobek. Meraba-raba sekelilingnya,. sayangnya dia hanya berhasil mendapatkan satu matanya saja.

Akhirnya dia terpaksa harus meneruskan hidupnya hanya dengan mengandalkan satu mata. Setelah itu, dia bersikeras untuk menangkap penculiknya.

Menariknya, Dong Soo dapat terhubung 'Connect' dengan penglihatan orang yang mendapatkan transplantasi matanya itu, Jin Seop.

Mengetahui matanya digunakan oleh seorang pembunuh, Dung Soo tidak terima. Bahkan, Dong Soo juga melihat bagaimana Jin-Seob sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang akan menjadi korban berikutnya.

Choi I Rang (Kim Hye Jun), seorang detektif yang menyamar sebagai asisten misterius Dong Soo, demi menyelesaikan misi ini.

Sutradara Connect, Takashi Miike mengatur drama ini dengan apik. Meskipun dia tidak memberi tahu secara jelas sosok Dong Soo sebelum dia diculik.

Dong Soo bukan hanya seorang penulis lagu penyendiri biasa, seperti yang diketahui dia juga dihantui oleh kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya.

Connect melibatkan aktor top yang dapat memancing minat masyarakat. Pasalnya, nama Jung Hae In sedang naik daun setelah sukses dalam drama DP dan Snowdrop, yang dibintangi bersama Jisoo Blackpink.

Sementara, Go Kyung Pyo juga kini tengah populer lantaran membintangi Love in Contract bersama Park Min Young.

Profil Jung Hae In

Nama: Jung Hae-In

Tanggal lahir: 1 April 1988

Kewarganegaraan: Korea Selatan

Tinggi badan : 178 cm

Instagram: @holyhaein



Daftar film yang diperankan Jung Hae In:

1. Veteran 2 (2023), berperan sebagai Park Sun-Woo

2. Startup (2019) sebagai Sang-Pil

3. Tune In Love (2019) sebagai Hyun-Woo

4. Heung-Boo: The Revolutionist (2018)

5. The Age of Blood (2017) - Kim-Ho

6. The King’s Case Note (2017)

7. Salute D'Amour (2015)

8. The Youth (2014)

Drama Series Jung Hae In

1. D.P. 2 (Netflix / 2022)

2. Connect (Disney+ / 2022)

3. Snowdrop (JTBC / 2021)

4. D.P. (Netflix / 2021)

5. A Piece of Your Mind (2020)

6. One Spring Night (2019)

7. Something in the Rain (2018)

8. Prison Playbook (2017-2018)

9. While You Were Sleeping (2017)

10. Guardian: The Lonely and Great God (2016)

11. White Nights ( 2016)

12. Reply 1988 (2015)

13. Blood (2015)

14. The Three Musketeers (2014)

15. Bride of the Century ( 2014)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : drama korea disney Disney+ Hotstar