Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water dan Sinopsisnya

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, film Avatar 2: The Way of Water mulai tayang serentak di bioskop tanah air.

Produser Jon Landau mengkonfirmasi berita menarik tersebut pada akhir November, kurang dari sebulan menjelang perilisannya. Sudah 13 tahun penantian para penggemar, tetapi waktunya hampir tiba untuk kembali ke Pandora.

Sekuel dari film pemecah rekor James Cameron ini akan membawa penonton kembali ke Pandora dan pasti akan menjadi visual yang memukau, seperti yang disinggung di teaser pertama dan trailer utama.

Rencana Cameron adalah sekuelnya akan memulai serangkaian film setiap tahun hingga Avatar 5 pada Desember 2028. Namun, dia mengungkapkan bahwa jika The Way of Water berkinerja buruk, ada rencana untuk mengakhirinya dengan Avatar 3.

Tapi jangan terlalu terburu-buru dulu, inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang Avatar: The Way of Water.

Sinopsis resmi Avatar 2 bercerita tentang Jake Sully tinggal bersama keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora.

Begitu ancaman akrab kembali untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sebelumnya, Jake harus bekerja dengan Neytiri dan pasukan ras Na'vi untuk melindungi planet mereka.

Film ini juga akan mengisahkan kembalinya operasi penambangan RDA ke Pandora, memaksa Jake untuk membawa keluarganya ke "pelabuhan yang dianggap aman" di terumbu tempat mereka bertemu Metkayina.

Untuk benar-benar menangkap pentingnya air, Avatar 2 memfilmkan adegan motion-capture di bawah air.

Ada bahasa isyarat yang dipesan lebih dahulu yang dibuat untuk film tersebut oleh CJ Jones dari Baby Driver, seorang aktor tuli yang disewa untuk membuat "bahasa isyarat Na'vi baru".

CGV Grand Indonesia 12.00 12.45 14.00 14.15 14.25 14.45 14.55 15.05 15.45 16.30 17.45 18.00 18.10 18.30 18.40 18.50 19.30 20.15 21.30 21.45 21.55 22.15 22.25 22.35

Jadwal Plaza Indonesia XXI 13.00 14.25 16.40 18.05 20.20 20.50 21.45 Premiere 12.45 16.25 20.05

Jadwal CGV Pacific Place 12.00 12.15 12.30 12.45 14.15 15.15 16.00 16.15 16.30 17.00 18.00 19.00 19.45 20.00 20.15 20.45

Jadwal Setiabudi XXI 12.30 13.00 13.30 16.10 16.40 17.10 19.50 20.20 20.50

Jadwal Lotte XXI 12.00 13.00 13.15 13.30 15.40 16.40 16.55 17.10 19.20 20.20 20.35 20.50 Premiere 12.15 12.45 15.55 16.25 20.05

Jadwal CGV Cinemas FX Sudirman 12.00 13.45 14.15 15.15 16.15 17.30 18.00 19.00 20.00 20.20 21.15 21.45

Jadwal Hollywood XXI 12.00 12.30 12.45 13.00 13.30 15.40 16.10 16.25 16.40 17.10 19.20 19.50 20.05 20.20 20.50

Jadwal Djakarta Theater XXI 12.30 16.10 19.50

Jadwal Epicentrum XXI 12.30 13.00 16.10 16.40 19.50 20.20

Jadwal Plaza Senayan XXI 12.15 12.30 13.00 13.30 14.25 15.55 16.10 16.40 17.10 18.05 19.50 20.20 20.50 21.45 Premiere 12.45 16.25 20.05

Jadwal Kuningan City XXI 12.00 12.30 13.00 13.30 15.40 16.10 16.40 17.10 19.20 19.50 20.20 20.50

Jadwal CGV Cinemas - Slipi Jaya CGV Cinemas - Slipi Jaya Peta Subtitel dalam bahasa Indonesia Standar 12.30 13.15 14.15 15.15 16.15 16.55 18.00 19.00 20.00 21.45

Jadwal Cinema XXI. Senayan City 12.30 13.00 13.15 13.30 16.55 17.10 20.35 20.50 Premiere 12.15 12.45 15.55 16.25 20.05

Jadwal Metropole Premiere 12.15 12.45 15.55 16.25 19.35 20.05

Jadwal Blok M Square 21 12.15 12.45 13.00 13.15 15.55 16.25 16.40 16.55 19.35 20.05 20.20 20.35

