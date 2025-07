Trailer Perdana Avatar: Fire and Ash, Kisah Mengharukan di Pandora

Bisnis.com, JAKARTA — Disney merilis trailer perdana film Avatar: Fire and Ash garapan James Cameron yang merupakan film ketiga dari seri film terlaris sepanjang masa “Avatar.”

Trailer film Avatar tersebut dijadwalkan untuk diputar secara eksklusif di bioskop bersamaan dengan penayangan film ‘The Fantastic Four’. Keputusan untuk merilis trailer dalam film besar lainnya merupakan strategi yang umum dilakukan untuk memastikan jangkauan audiens yang maksimal. Ini juga mengisyaratkan bahwa ‘Avatar: Fire and Ash’ dipersiapkan sebagai salah satu film blockbuster yang paling ditunggu.

Film Avatar ‘Fire and Ash’ melanjutkan kisah tepat setelah ‘Avatar: The Way of Water,’ yang menceritakan perjuangan Jake Sully (Sam Worthington) dan keluarganya bersama suku air Pandora, Metkayina, melawan kekuasaan tiran. Dalam film terbaru ini, mereka dihadapkan pada Ash People, kelompok yang berkhianat dari klan Na’vi Jake dan meninggalkan keyakinan mereka terhadap alam.

Trailer Avatar: Fire and Ash

Dilansir dari Variety, Kamis (24/7/2025), trailer film ini kembali membawa penonton ke dunia Pandora yang indah dan memperkenalkan dua suku Na’vi baru: Wind Traders, yang menjelajahi langit dengan alat menyerupai balon udara, serta musuh bebuyutan mereka, Fire People, yang menunggangi makhluk terbang. Kedua klan tersebut bertarung, dan tampak salah satu Na’vi tewas terkena panah berapi.

Trailer ini tidak banyak berisi dialog, melainkan menampilkan berbagai momen pertempuran, yang kali ini sebagian besar tampaknya berlangsung di langit. Sesuai dengan judulnya, akan ada api dan abu, penonton diajak berkeliling melihat gunung berapi besar dengan lava yang menetes turun, serta para Na’vi yang menembakkan panah berapi ke arah musuh mereka.

Dalam salah satu adegan, diperkenalkan karakter baru bernama Varang. Seperti biasa di semesta ini, visual yang ditampilkan begitu memanjakan mata, dan mirip dengan “Way of Water,” trailer tersebut menunjukkan bahwa alur cerita akan banyak berfokus pada anak-anak Jake dan Neytiri.

Film “Avatar: The Way of Water” berakhir dengan pasukan jahat RDA menemukan Jake dan keluarganya, dan tragisnya, membunuh salah satu putranya. Mengapa mereka memburu Jake? Perusahaan itu telah memutuskan untuk menjajah Pandora, dan mereka tahu bahwa Jake adalah ancaman bagi rencana tersebut.

Menyadari bahwa ancaman itu tidak akan berhenti, Jake dan keluarganya bertekad untuk terus melawan dan mulai mempersiapkan diri untuk perang. Perang itu akan kembali pada desember ini, ‘Avatar: Fire and Ash’ akan resmi hadir di bioskop pada 19 Desember 2025.

Diketahui, film ini akan menjadi film ketiga dari lima seri Avatar yang direncanakan oleh Disney bersama sutradara Avatar, James Cameron.

Setelah kedua film pertamanya berhasil meraih lebih dari US$2 miliar di box office global, menempatkannya sebagai film paling sukses nomor 1 dan 3 di seluruh dunia. Jika “Fire and Ash” mencapai prestasi serupa, waralaba “Avatar” akan menjadi satu-satunya seri film dengan tiga judul yang menembus angka US$2 miliar. (Muhamad Ichsan Febrian)