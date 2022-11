Trailer Film 'Avatar: The Way of Water' Dirilis, Intip Keseruannya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - 20th Century Studios merilis trailer baru untuk "Avatar: The Way of Water" beberapa minggu sebelum tanggal rilis sekuel sci-fi yang ditunggu-tunggu pada 16 Desember 2022.

Angsuran kedua dalam waralaba film itu, menampilkan kembalinya karakter penjahat Stephen Lang Kolonel Quaritch yang dihidupkan kembali melalui bentuk avatar Na'vi.

Film ini bertentangan dengan Neytiri asli Pandora (Zoe Saldaña) dan pasangannya Jake Sully (Sam Worthington).

Dirilis lebih dari satu dekade setelah film pertamanya, trailer yang baru dirilis menunjukkan sekilas Jake dan Neytiri yang nyaman sebagai sebuah keluarga.

Penonton akan lebih menonjolkan kisah pada anak-anak Na'vi pasangan itu: Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) dan Kiri (Sigourney Weaver) yang kembali ke waralaba film itu dalam peran barunya.

“Ceritanya adalah tentang keluarga, tentang keluarga kami yang mencoba untuk tetap bersama [dan] sejauh mana kami semua pergi untuk melindungi satu sama lain dan melindungi tempat kami tinggal,” kata Weaver dilansir dari Variety.

Mereka juga menyatakan film ini sangat didasarkan pada keluarga [James Cameron] dan kegembiraannya dalam keluarga; dan juga, betapa rentannya Anda ketika memiliki anak.

Pendatang baru dalam film itu termasuk Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco dan Jemaine Clement.

Trailernya menampilkan cuplikan pemandangan laut yang memukau, yang juga memamerkan keterampilan menahan napas yang mengesankan dari para pemeran film.

Dalam sebuah wawancara awal tahun ini, Saldaa mengungkapkan rekor pribadinya untuk menahan napas di bawah air adalah lima menit.

Sama seperti “Avatar” 2009, Cameron menulis, memproduksi, dan mengedit “Avatar: The Way of Water,” selain juga menjadi sutradara.

Jon Landau dan Peter M. Tobyansen memproduksi. Cerita ini ditulis bersama oleh Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman dan Shane Salerno.

