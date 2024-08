Disney Bakal Bangun 'Disney California Adventure' Terinspirasi Film Avatar

Bisnis.com, JAKARTA - Walt Disney DIS. akan membangun pengalaman 'Avatar' baru di taman hiburan Disney California Adventure, yang terinspirasi dari film fiksi ilmiah, “Avatar: The Way of Water".

Dilansir dari reuters, ini adalah yang pertama dari serangkaian pengumuman yang diantisipasi pada acara klub penggemar D23 Disney yang diadakan akhir pekan ini yang mengungkapkan bagaimana perusahaan akan mulai mengerahkan investasi modal sebesar US$60 miliar atau sekitar Rp956,99 triliun.

Disney mengatakan akan memperdalam investasinya di taman-taman tersebut, sehingga belanjanya akan meningkat hampir dua kali lipat selama dekade berikutnya, seiring dengan menata ulang atraksi-atraksi di 12 taman hiburannya di seluruh dunia dan meningkatkan kapasitas jalur pelayarannya.

“Semua yang akan kami bagikan kepada Anda malam ini sedang dalam pengembangan aktif. Ini berarti bahwa rencana sudah dibuat. Artinya ada kotoran yang bergerak. Saya hanya ingin menjelaskan kepada semua penggemar di luar sana. Ini bukan langit biru." kata Ketua Disney Experiences Josh D’Amaro.

D'Amaro kemudian menyerahkan panggung kepada orkestra beranggotakan 70 orang yang menampilkan nomor musik Disney saat gambar taman hiburan perusahaan melintas di layar.

Taman hiburan Disney telah menjadi mesin keuntungan yang dapat diandalkan, membantu meredam dampak penurunan pendapatan televisi tradisional dan kerugian dalam bisnis streaming video, yang pada kuartal terakhir menghasilkan keuntungan.

Unit pengalaman, yang mencakup taman, kapal pesiar, dan produk konsumen, menyumbang 60% laba operasional perusahaan pada kuartal terakhir naik dari 30% pada satu dekade lalu.

CEO Disney Bob Iger mengatakan perusahaannya berencana menghabiskan $17 miliar selama dekade berikutnya di Walt Disney World Resort di Orlando.

Investasi ini akan dibangun di atas atraksi terbaru seperti Tiana's Bayou Adventure - yang terinspirasi oleh film animasi Disney "The Princess and The Frog" - roller coaster Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, dan Tron Lightcycle/Run.

Perusahaan ini menghadapi persaingan yang semakin ketat di Florida tengah dari saingannya Universal Studios, yang berencana membuka Epic Universe tahun depan, menambah lahan seluas 750 acre (303,5 hektar) yang akan dihuni oleh Harry Potter, naga dari dunia Viking dalam "How to Train Your Dragon," monster film Universal klasik seperti Frankenstein dan 7974.T Donkey Kong dari Nintendo.

Di Anaheim, California, Disney awal tahun ini memenangkan persetujuan untuk rencana pengembangan yang membuka jalan bagi investasi US$2 miliar di Disneyland Resort.

Perusahaan belum memberikan rincian apa pun, selain mengatakan bahwa mereka sedang mencari fleksibilitas untuk memadukan hotel, toko, dan atraksi dalam dunia bertema yang sama, seperti yang terjadi di Fantasy Springs di Tokyo DisneySea Park.

“Kami mempunyai kewajiban untuk terus mengembangkan bisnis besar dan pengalaman luar biasa yang kami miliki di California dan Florida,” kata D'Amaro kepada Reuters pada bulan Juni. "Dan kami akan berinvestasi secara agresif, besar-besaran, dan cerdas."