Fantastis, Film Avatar: The Way of Water Raup Keuntungan 1,17 miliar dolar

Bisnis.com, JAKARTA - Film Avatar: The Way of Water berhasil mendapat 1,17 miliar dolar secara global pada Kamis (30/12) waktu setempat.

Sebagaimana disiarkan The Hollywood Reporter, Jumat, "Avatar: The Way of Water" memperoleh tambahan 67,9 juta dolar, termasuk 20 juta dolar dari wilayah Amerika Utara dan 47,9 juta di luar negeri.

Sekuel beranggaran besar dari James Cameron ini, telah melampaui 1 miliar dolar pada Selasa (27/12) setelah 14 hari rilis. Angka tersebut menjadi film keenam yang berhasil melakukannya dalam dua minggu pertama sejak "Spider-Man: No Way Home" yang dirilis pada Desember 2021.

Akan tetapi, Cameron pernah mengatakan setidaknya harus menghasilkan 2 miliar dolar untuk dianggap sukses.

"Avatar: The Way of Warer" menjadi salah satu film termahal yang pernah dibuat dengan perkiraan anggaran produksi lebih dari 400 juta dolar dengan ditambah biaya promosi sehingga totalnya menjadi 600 juta dolar.

Sekuel ini memiliki durasi tiga jam 12 menit, sedangkan "Avatar" pertama lebih pendek 30 menit.

Pada Desember 2009, "Avatar" dibuka dengan pendapatan yang relatif sederhana sebesar 77 juta dolar. Namun angka tersebut terus bertambah hingga meraup 2,92 miliar dolar secara global.

