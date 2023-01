Christine Hakim dan The Last of Us Trending Twitter, Kenapa Lagi?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Aktris senior Christine Hakim mendadak jadi trending di Twitter pada Senin, 23 Januari 2023, siang WIB.

Nama Christine Hakim bersanding dengan sebuah film yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta film, The Last of Us. Lalu, apa hubungannya Christine Hakim dan The Last of Us?

Seperti diketahui, Christine Hakim ikut dalam sebuah projek film karya HBO. Dan pada hari ini, episode kedua The Last of Us karya HBO telah dirilis.

Episode kedua ini menjadi lanjutan dari episode pertama berjudul When You're Lost in the Darkness yang cukup laris manis di pasaran.

Dengan dirilisnya episode 2, nama Christine Hakim pun kembali disorot karena ikut membintangi serial televisi pasca-apokaliptik Amerika yang dibuat dan ditulis oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann itu.

Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, sosok Christine Hakim seolah berada di sebuah laboratorium penelitian.

Memang, sebelumnya muncul kabar jika aktor kenamaan tanah air tersebut memiliki peran sebagai ilmuwan dalam serial yang tayang perdana pada 15 Januari 2023 ini.

Christine Hakim memerankan tokoh bernama dr. Ratna yang bertugas untuk meneliti masalah penyakit otak yang menimpa umat manusia.

Sebuah foto yang kemudian trending di media sosial memperlihatkan bagaimana Christine Hakim mengambil jamur dari otak salah satu pasiennya.

Dalam film ini, jamur memang memiliki kunci penting dalam alur cerita. Pasalnya kehancuran peradaban modern dimulai karena infeksi jamur bernama Cordyceps yang memang ada di dunia nyata.

Selain adegan Christine Hakim dengan jamur, muncul pula foto ketika sang aktor senior berdialog dengan aktor senior lainnya, Yayu Unru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Christine Hakim Film