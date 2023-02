Daftar Penulis Skenario Terkaya di Hollywood dan Nilai Kekayaannya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak yang belum mengetahui bahwa sejumlah penulis skenario alias screenwriter atau scriptwriter ternyata memiliki penghasilan yang fantastis.

Jika orang terbiasa memuji beberapa sutradara Hollywood yang paling berbakat dan sukses, seperti Steven Spielberg dari Jurassic Park, sutradara serial film Avatar James Cameron, Rob Zombie, dan Tim Burton.

Akan tetapi, kehadiran penulis skenario memang menjadi fondasi penting dalam sebuah film, di mana hasil karya mereka dibutuhkan untuk membuat dialog, karakter, dan alur cerita naskah.

Tentunya, selain penulis skenario ada juga sosok-sosok di balik layar lain mulai dari produser, kameraman, editor, desainer kostum, pengisi soundtrack dan kru lain yang punya peranan penting hingga membuat filmnya masuk ke dalam jajaran box office.

Lantas, siapa saja penulis skenario yang punya bayaran tertinggi di Hollywood? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

1. Chuck Lorre

Berdasarkan Net Woth Celebrity, Chuck Lorre memiliki harta kekayaan sebesar US$600 juta atau setara dengan Rp8,9 triliun. Adapun, harta kekayaannya tersebut bermula dari pengerjaan hasil karya soundtrack untuk acara televisi Teenage Mutant Ninja Turtles pada tahun 1987 sebelum akhirnya dia berfokus pada tayangan televisi.

Awal mula kariernya adalah ketika dia memproduksi sitkomnya sendiri yang berjudul Two and A Half Men yang dibintangi oleh aktor Hollywood Ashton Kutcher hingga Young Sheldon. Berkat penyusunan kata-katanya, kini dia menjadi penulis skenario terkaya di dunia.

2. Seth Macfarlane

Seth Macfarlane merupakan otak di balik kreasi, animasi, dan penulisan skenario dari beberapa komedi situasi animasi televisi yang paling banyak ditonton dalam sejarah, yaitu Family Guy and American Dad. Saat pertama kali ditayangkan pada tahun 1999, Family Guy telah mendapatkan lebih dari 12 juta pemirsa untuk tahun itu dan terus menyita perhatian hingga sekarang.

Macfarlane juga menyutradarai dan membintangi film seperti Ted (2012) dan Ted 2 (2015) yang juga dibintangi oleh Mark Wahlberg , serta A Million Ways to Die In The West yang dibintangi oleh dirinya sendiri, Charlie Theron, dan Liam Neeson . Tulisan dan aktingnya telah menghasilkan kekayaan bersih sebesar US$300 juta atau setara dengan Rp4,4 triliun.

3. David E. Kelley

Meski lulusan hukum, namun David E. Kelly membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi penulis skenario yang sukses.

Memulai karier sebagai penulis staf Hukum LA di bawah produser Steven Bochco pada tahun 1986, akhirnya pada tahun 1992, dia dan Bochco bersama-sama menciptakan David E. Kelley Productions, yang memproduksi seri pertamanya, Picket Fences.

Lalu dilanjutkan dengan Chicago Hope, The Practice, All McBeal, Boston Public, Boston Legal, an Goliath, dan lain -lain. Kekayaan bersihnya sebagai penulis dan produser adalah US$250 juta atau setara dengan Rp3,7 triliun.

4. Joss Whedon

Lahir Joseph Hill Whedon , dia adalah penulis TV generasi ketiga dan putra dari Tom Whedon , yang juga seorang penulis skenario dan produser komedi situasi seperti The Golden Girls dan Alice.

Pada tahap awal karirnya, Joss menulis untuk seri Roseanne , yang dibintangi oleh aktor John Goodman , Roseanna Barr, dan Sara Gilbert sebelum naskahnya untuk film Buffy the Vampire Slayer terjual.

Bahkan, dengan pengalamannya di berbagai film, membuat dirinya dipercaya untuk menyutradarai film superhero The Avengers! Upaya gabungannya sebagai penulis skenario, produser, dan sutradara telah menghasilkan kekayaan bersihnya sebesar US$100 juta atau setara dengan Rp1,4 triliun.

5. Aaron Sorkin

Aaron Sorkin adalah contoh lain dari legenda Hollywood yang mengumpulkan kekayaan US$90 juta atau setara dengan Rp1,3 triliun dari balik layar, menjabat sebagai penulis naskah, penulis skenario, dan sutradara film, mulai dari A Few Good Men (1992), The American President (1995) hingga film biografi berdasarkan kehidupan salah satu pendiri Apple Inc. Steve Jobs.

