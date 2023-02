5 Penyebab Berat Badan Anda Tak Kunjung Turun, Pejuang Diet Wajib Tahu!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Anda merasa sudah melakukan diet ketat, tapi hasilnya tak maksimal? Ternyata ini penyebab berat badan Anda tak kunjung turun.

Menurunkan berat badan bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Diet membutuhkan kerja keras, dedikasi, motivasi yang kuat, dan membuat rencana serta target yang paling sesuai untuk Anda.

Baik Anda baru memulai perjalanan atau sudah berminggu-minggu diet, ada kebiasaan tertentu yang harus Anda hindari dengan cara apa pun.

Nyatanya, berat badan Anda tidak akan pernah turun jika Anda tetap melakukannya sebagai bagian dari rutinitas Anda.

Victoria Brady, seorang pelatih pribadi di Fyt, mengungkapkan lima kebiasaan yang menghalangi penurunan berat badan seperti dilansir dari Eat This Not That pada Sabtu (4/2/2023).

5 Penyebab Berat Badan Anda Tak Kunjung Turun

1. Tak Bisa Kontrol Nyemil

Menurut Brady, nyemil tanpa berpikir adalah cara yang pasti untuk menghambat kemajuan penurunan berat badan Anda.

Mengapa? Anda tidak mencatat kalori yang Anda konsumsi, yang bisa mengakibatkan makan berlebihan pada hari itu.

"Tidak peduli apakah itu dianggap sebagai makanan 'sehat' atau tidak, terlalu banyak hal bisa menjadi hal yang buruk," jelas Brady.

Sebaliknya, dia menyarankan agar melatih kontrol porsi sehingga Anda dapat melacak berapa banyak kalori yang Anda konsumsi sepanjang hari dan meminimalkan makan berlebihan.

2. Melewatkan Waktu Makan

"Melewatkan makan menempatkan tubuh Anda dalam mode bertahan hidup," jelas Brady.

Itu artinya, Anda berpegang teguh pada kalori yang Anda konsumsi untuk menghemat energi.

Selain itu, orang yang melewatkan waktu makan cenderung membuat pilihan makanan yang buruk karena kelaparan.

"Mereka berhenti di restoran cepat saji karena itu adalah pilihan tercepat untuk mendapatkan makanan," tambahnya.

3. Minum Kalori

Apakah Anda sedang menyesap jus buah atau segelas minuman beralkohol? Perlu diingat bahwa minuman dapat diisi dengan kalori ekstra.

"Banyak orang tidak menyadari berapa banyak kalori yang dimiliki kebanyakan minuman, bersama dengan banyak gula yang ada di dalam minuman untuk membuatnya terasa lebih enak,"

kata Brady.

Pasalnya, mengkonsumsi terlalu banyak gula tidak hanya menyebabkan penambahan berat badan, tetapi juga minum alkohol karena dapat memperlambat metabolisme Anda.

4. Kurang Istirahat

Jangan remehkan kekuatan istirahat malam yang baik dan pemulihan setelah berolahraga.

Semakin banyak Anda mengurangi waktu istirahat, semakin besar kemungkinan Anda akan menambah berat badan.

5. Terlalu Fokus Olah Raga

Berolahraga adalah kunci dalam program penurunan berat badan apa pun, tetapi harus ada keseimbangan yang sehat antara menjadikan olahraga dan nutrisi sebagai prioritas utama.

"Di sinilah aturan 80/20 untuk menurunkan berat badan berperan. 80 persen penurunan berat badan didasarkan pada apa yang Anda makan sementara 20 persen lainnya didasarkan pada apa yang Anda lakukancalias olahraga," ujarnya.

Artinya, kata dia, Anda tidak bisa melakukan diet yang buruk. Tidak peduli berapa lama Anda berolahraga, jika diet Anda tinggi kalori, berat badan Anda tidak akan turun.

Anda harus membakar lebih banyak kalori daripada yang Anda konsumsi dan sedikit Tahukah kebanyakan orang, hanya sebagian kecil kalori yang Anda bakar sepanjang hari berasal dari olahraga.

"Oleh karena itu, untuk menurunkan berat badan, Anda harus fokus pada nutrisi dan konsumsi kalori," tutupnya.

