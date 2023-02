Simak 9 Manfaat Sit Up untuk Kesehatan, Bisa Mengencangkan Otot

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sit up merupakan latihan fisik yang bisa membentuk tubuh. Kegiatan olahraga ini cukup mudah dilakukan karena tidak memerlukan alat.

Lantas, apa sajakah manfaat sit up untuk tubuh? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Apa Itu Sit Up?

Sebelum mengulas lebih jauh seputar manfaat dari sit up, tak ada salahnya jika kita mengenal terlebih dahulu olahraga sit up. Berdasarkan keterangan di Healthline, sit up adalah latihan perut klasik yang dilakukan dengan cara berbaring terlentang, kemudian badan diangkat ke atas.

Olahraga ini berfokus pada area sekitar perut. Dengan latihan rutin, harapannya otot bagian perut akan terbentuk dan membuat tubuh lebih bugar.

Kumpulan Manfaat Latihan Sit Up untuk Kesehatan Tubuh

Sit up menjadi olahraga sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Bahkan, latihan ini bisa dikombinasikan dengan jenis olahraga lainnya. melansir dari Healthline, berikut beberapa manfaat sit up untuk kesehatan.

1. Mengencangkan otot inti

Salah satu manfaat sit up adalah bisa mengencangkan dan memperkuat otot inti. Kondisi tersebut bisa mengurangi risiko sakit punggung dan cedera. Dengan demikian, Anda bisa melakukan aktivitas dengan baik.

2. Meningkatkan massa otot

Selain mengencangkan otot, latihan sit up juga bisa meningkatkan massa otot. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa manfaat sit up bagi wanita yang sudah tua diketahui bisa menghindari masalah sarcopenia yakni hilangnya kemampuan otot akibat penuaan.

3. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot pada atlet

Manfaat sit up bagi tubuh lainnya yaitu bisa meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot pada atlet. Dengan otot yang kuat, maka stabilitas, bentuk, dan performa atlet menjadi lebih baik.

4. Membuat tubuh lebih seimbang

Manfaat sit up untuk kesehatan berikutnya yaitu membuat tubuh lebih seimbang dan stabil. Latihan sit up bisa bisa membuat otot panggul, punggung bawah, dan pinggul bekerja sama dengan otot perut. Dengan demikian, Anda tidak mudah jatuh.

5. Meningkatkan fleksibilitas

Olahraga sit up bisa membuat pinggul dan punggung lebih fleksibel. Dengan demikian, olahraga tersebut bisa mengurangi stres dan meningkatkan energi.

6. Memperbaiki postur tubuh

Manfaat sit up untuk kesehatan lainnya yaitu bisa memperbaiki postur tubuh. Aktivitas fisik ini bisa membangun otot iti menjadi lebih kuat dan padat, sehingga menjaga pinggul, tulang belakang, dan bahu agar tetap sejajar.

7. Mencegah risiko sakit punggung dan cedera

Sit up juga ternyata bisa mencegah sakit punggung dan cedera. Hal tersebut dikarenakan sit up bisa membuat otot lebih kuat dan kokoh.

8. menguatkan diafragma

Sit up diketahui bisa melatih pernafasan diafragma. Hal tersebut dikarenakan sit up bisa menyebabkan kompresi perut dan berdampak positif pada diafragma. Kondisi diafragma yang kuat dan sehat bisa memperbaiki pola pernapasan, meredakan stres, dan meningkatkan daya tahan atletik.

9. Meningkatkan prestasi akademik pada siswa

Selain bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran tubuh, latihan sit up juga diketahui bisa meningkatkan prestasi akademik siswa. Saat kondisi tubuh prima, maka siswa akan lebih mudah menangkap pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, tingkat prestasi juga meningkat.

Itulah beberapa manfaat sit up untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Agar bisa mendapatkan manfaat dari olahraga tersebut, maka lakukan gerakan sit up dengan benar dan perlahan. Selain melakukan sit up, Anda juga bisa mengimbangi dengan kegiatan olahraga lainnya, konsumsi makanan sehat, dan istirahat dengan cukup.

