Simak 11 Manfaat Push Up Setiap Hari dan Efek Sampingnya

Bisnis.com, JAKARTA - Latihan kebugaran perlu dilakukan agar tubuh tetap bugar. Salah satu bentuk latihan kebugaran yaitu push up.

Latihan push up rutin setiap hari dapat memberikan manfaat. Apa saja manfaat push up? Ketahui selengkapnya disini.

Manfaat Push Up Setiap Hari

Push up termasuk gerakan yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Latihan fisik ini bermanfaat untuk memperkuat tubuh bagian atas. Tidak hanya itu, berikut ini beberapa manfaat olahraga push up yang lainnya.

1. Memperkuat otot di sekitar persendian

Manfaat push up yang pertama yaitu dapat memperkuat otot di sekitar persendian. Hal ini sangat baik untuk kesehatan tulang lengan atas. Namun manfaat ini tidak akan diperoleh apabila latihan push up dalam jumlah banyak tetapi belum terbiasa. Alih-alih otot menjadi kuat, justru bisa memicu cedera.

2. Merangsang produksi hormon pertumbuhan

Semakin sedikit hormon pertumbuhan, maka akan semakin sulit pula untuk membangun massa otot tanpa lemak. Dengan latihan push up setiap hari akan merangsang hormon pertumbuhan yang baik untuk massa otot dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

3. Mendukung kesehatan tulang

Push up merupakan latihan beban tubuh yang umum dilakukan. Manfaat push up untuk kesehatan dapat memperkuat tulang dan membentuk tubuh.

4. Memperbaiki postur tubuh

Memperbaiki postur tubuh menjadi salah satu manfaat push up bagi wanita maupun pria. Manfaat melakukan push up ini diperoleh sebab gerakan push up melibatkan otot-otot dari punggung. Tidak hanya itu, push up juga dapat membangun otot perut yang kuat dan stabil sehingga postur tubuh menjadi tegap.

5. Membuat tidur nyenyak

Tidur menjadi lebih nyenyak termasuk manfaat push up sebelum tidur. Latihan push up termasuk latihan ketahanan yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan mampu menurunkan risiko cemas dan depresi sehingga terhindar dari insomnia.

6. Meningkatkan kesehatan jantung

Manfaat push up untuk kesehatan jantung yakni mampu merangsang sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Kalau sirkulasi darah lancar, maka kerja jantung menjadi lebih ringan. Maka dari itu, jantung akan menjadi lebih sehat.

7. Meningkatkan daya tahan tubuh

Cara menjaga pola hidup sehat adalah dengan berolahraga, salah satunya dengan latihan push up. Manfaat dari push up untuk kesehatan dapat melancarkan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang lancar akan memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit.

8. Membuat payudara kencang

Manfaat push up bagi wanita yakni dapat mengencangkan payudara. Tentunya, payudara yang sehat dengan ukuran yang ideal adalah impian bagi para wanita. Nah, dengan latihan push up secara rutin dapat mengencangkan payudara sehingga ukuran ideal dapat tercapai.

9. Menjadi six pack

Latihan push up dapat membentuk perut menjadi six pack karena dapat mengencangkan otot perut, membakar lemak, dan membentuk otot perut ideal. Menjadi six pack termasuk manfaat push up untuk pria dan wanita karena banyak sekali pria maupun wanita yang ingin menjadi six-pack agar perut terlihat lebih indah.

10. Meningkatkan produksi testosteron

Manfaat push up untuk pria juga dapat meningkatkan produksi testosteron. Hormon testosteron yang tinggi berperan dalam membentuk tubuh, meningkatkan kinerja, membangun massa otot, pertumbuhan rambut, dan meningkatkan gairah seks.

Manfaat push up setiap setiap hari dapat meningkatkan otot jantung. Berdasarkan penelitian, pria yang mampu push up lebih dari 40 kali memiliki jantung yang lebih sehat daripada pria yang push up kurang dari 10 kali.

Efek Samping Push Up

Disamping manfaat push up sehari-hari, terdapat pula efek sampingnya yakni latihan semakin lama semakin tidak menantang sehingga risiko plateauing meningkat. Plateauing adalah kondisi tubuh tidak lagi mendapatkan manfaat dari latihan karena otot tidak lagi berkembang. Hal ini terjadi karena otot terus beradaptasi dan meningkatkan fungsinya saat stress.

Maka dari itu, penting untuk terus menantang otot-otot apabila ingin meningkatkan kekuatan dan kebugaran fisik. Perlu juga untuk menambah macam-macam latihan ke dalam latihan kebugaran agar lebih banyak kelompok otot yang aktif. Perhatikan pula gerakan push up karena jika salah gerakan maka akan menyebabkan cedera.

