Rangkaian Acara Ulang Tahun Pacific Place Mal

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia Pacific Place Mall menggelar acara dengan hadiah sebuah unit mobil listrik dalam Drawing Ceremony.

Program ini telah berlangsung dari 15 November 2022 hingga 31 Januari 2023 yang juga merupakan rangkaian dari perayaan 15th Anniversary Pacific Place Mall.

Markus Barata, Vice President of Marketing PT Pacific Place Jakarta mengatakan program bertema I Know You Want This, Pacific Place Mall akan memberikan grand prize berupa 3 unit Hyundai IONIQ 5.

"Hal ini juga merupakan bentuk kesinambungan antara respon manajemen dan program peningkatan infrakstruktur kendaraan listrik yang direncanakan pemerintah, dan menambah traffic kunjungan ke kami. Sebelumnya antusiasme dari pengunjung lumayan tinggi,” ujar Markus Barata, Vice President of Marketing PT Pacific Place.

Hyundai I Ioniq 5 merupakan mobil listrik berbasis baterai pertama produksi dalam negeri yang diluncurkan pada April 2022.

Mobil ini dibangun di atas platform E-GMP, dengan bodi lima pintu berukuran besar. Ioniq 5 disebut sebagai crossover avant-garde dengan tampilan retro namun modern.

Eksterior model ini, yang memiliki panjang 4,64 meter, didominasi oleh garis-garis persegi yang menjadi ciri khas tahun 70-an dan 80-an.

Terletak di kawasan SCBD yang merupakan jantung Kota Jakarta, Pacific Place merupakan pusat perbelanjaan berkelas premium yang menawarkan banyak pilihan merek fashion dunia dan kuliner yang beragam dibalut dalam kemegahan arsitektur modern bernuansa elegan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :