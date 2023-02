Apa Itu Sindrom Tourette? Kenali Gejala dan Penyebabnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Sindrom Tourette menjadi perbincangan setelah penyanyi Lewis Capaldi mengonfirmasi dirinya mengidap penyakit tersebut.

Belakangan muncul video penampilan penyanyi Lewis Capaldi dalam konser tur Eropa bertajuk "Broken By Desire To Be Heavenly Sent".

Dalam cuplikan video yang viral sejak 25 Februari lalu, tampak Sindrom Tourette yang dialami Lewis Capaldi kambuh di tengah konser.

Sang penyanyi pun mengakui bahwa dirinya sering mengalami hal serupa di atas panggung.

"Helo, Lewis di dini. Saya sudah melihat video yang beredar dan kalian melihat saya sedikit berkedut. Saya melakukan hal ini cukup sering dan sepertinya terlihat tidak nyaman. Ya, saya punya (Sindrom) Tourette jadi saya melakukan hal itu sering di panggung," kata penyanyi lagu 'Someone You Loved' melalui akun TikToknya @lewiscapaldi.

Tak hanya Capaldi, beberapa public figure tercatat punya masalah dengan sindrom ini seperti Billie Eilish, David Beckham, hingga Tora Sudiro.

Apa Itu Sindrom Tourette?

Sindrom Tourette atau penyakit Tourette adalah kondisi yang menyerang sistem saraf pada otak. Penyakit ini ditandai dengan adanya gerakan (tic) yang muncul tiba-tiba dan tidak disengaja.

Gerakan akibat Sindrom Tourette tak dapat dikendalikan dan bisa terjadi berulang-ulang dalam satu momen.

Selain gerakan, pengidap Sindrom Tourette juga bisa berbicara secara refleks dan tak bisa dikendalikan.

Dikenal pula istilah "swearing disease" untuk pengidap sindrom ini yang bisa mengumpat dan berkata kotor secara tiba-tiba.

Sindrom Tourette diambil dari nama dokter sekaligus neurolog asal Prancis, Georges Albert Edouard Brutus Gilles de la Tourette yang menemukan pengidap sindrom ini pada 1885-an.

