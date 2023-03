Nama Lee Dong Hyun Kian Tenar di Film The Glory, Ini Profilnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Lee Dong-hyun sempat menjadi perbincangan penggemar film drama korea atau drakor karena melakukan adegan romantis dengan mantan istri Song Joong Ki dalam film The Glory.

Orang-orang banyak mencari detail profil Lim Dong-hyun, yang akan berusia 28 tahun pada 2023. Dia lahir pada 11 April 1995 dan dikenal sebagai aktor asal Korea Selatan.

Lee Do-hyun juga terkenal karena perannya di Hotel del Luna (2019), 18 Again (2020), Sweet Home (2020), Youth of May (2021) dan The Glory (2022-2023)

Lee adalah seorang putra sulung dan memiliki seorang adik laki-laki, Im Dong-hyuk. Lee lulus dari Departemen Film dan Teater di Universitas Chung-Ang. Dia juga melakukan debut aktingnya di Prison Playbook komedi hitam tahun 2017, di mana dia memerankan versi muda dari karakter Jung Kyung-ho.

Pada tahun 2018, Lee berperan dalam serial televisi romantis Still 17 dalam peran pendukung sebagai anggota klub dayung sekolah menengah tersebut. Untuk penampilannya, ia dinominasikan dalam kategori "Character of the Year" di SBS Drama Awards 2018 bersama Ahn Hyo-seop dan Jo Hyun-sik.

Pada tahun yang sama, Lee juga tampil di Clean with Passion for Now, yang berperan sebagai adik laki-laki dari pemeran utama wanita dan atlet Taekwondo yang menjanjikan.

Pada tahun 2019, Lee bergabung dengan pemeran serial televisi fantasi kelam Hotel del Luna yang menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi di televisi kabel. Dia juga membuat penampilan khusus di tvN's The Great Show.

Lee membintangi Scouting Report, drama kelima dari musim kesepuluh Drama Spesial KBS, di mana ia memenangkan "Aktor Terbaik dalam Penghargaan Satu Babak/ Spesial/ Drama Pendek" di Penghargaan Drama KBS ke-33.

Pada tahun 2020, Lee mendapat peran utama pertamanya dalam komedi romantis 18 Again, berdasarkan film Amerika 2009 17 Again. Penampilannya dalam drama membuatnya mendapatkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di televisi pada Baeksang Arts Awards ke-57.

Lee Dong-hyun juga mendapatkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di APAN Star Awards ke-7. Dia mendapat peran utama dalam Netflix's Sweet Home, diadaptasi dari webtoon dengan nama yang sama.

Pada tahun 2022, Lee membintangi serial web Reincarnation Romance, sebuah serial web pendek yang mengiklankan pil mabuk perjalanan. Ini adalah reuni ketiga dengan Go Min-si. Pada bulan Desember, Lee kembali ke layar kaca dengan drama Netflix yang ditulis oleh penulis Kim Eun-sook berjudul The Glory, bersama Song Hye-kyo.

