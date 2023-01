10 Drakor yang Paling Ditunggu di Tahun 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Drama Korea (drakor) masih menjadi hiburan yang paling diminati oleh masyarakat. Memasuki awal tahun 2023 ini, para pecinta drama semakin antusias dalam menunggu judul demi judul baru serial drama yang akan dirilis.

Beberapa aktor dan aktris top K-drama seperti Bae Suzy, Cha Eun Woo, Park Seo Joon, hingga Han So Hee dikabarkan telah mempersiapkan drama barunya. Oleh karena itu, tak heran jika para pecinta drama terus mempertanyakan jadwal perilisan drama baru dari setiap idolanya.

Dilansir dari Pinkvilla.com pada Kamis (5/1/2023) dari banyaknya judul film K-drama, terdapat 10 judul drakor yang paling ditunggu jadwal perilisannya di tahun 2023 ini.

Simak 10 drama korea (drakor) yang tayang pada awal tahun:

1. All of Us Are Dead season 2

Setelah sukses dalam penayangannya di season 1, serial superhit ini menjadi sangat dinantikan untuk perilisan season terbarunya. Dilansir dari Pinkvilla, All of Us Are Dead season 2 diperkirakan akan rilis pada tahun 2023 karena teaser barunya telah membanjiri sosial media.

Dalam season barunya, kemungkinan drama ini akan mengangkat kisah antara manusia dan hibrida (setengah manusia, setengah zombie) yang sedang dieksplorasi. Adapun pemeran yang terlibat dalam serial ini adalah Park Solomon, Cho Yi Hyun, Park Ji Hoo dan Yoon Chan Young.

2. Sweet Home 2

Dibintangi oleh Song Kang, Lee Si Young, Lee Jin Wook, Park Gyu Young, dan Go Min Si, Sweet Home season 2 juga menjadi sangat dinantikan jadwal perilisannya di tahun 2023. Sweet Home 1 bahkan sukses menembus posisi 10 teratas di Netflix 32 negara.

Serial ini menampilkan betapa mengerikannya manusia yang kemudian berubah menjadi monster. Sebelumnya, penyanyi terkenal Korsel, Bibi, sempat dikabarkan akan berpartisipasi dalam serial ini. Namun, akhirnya Bibi terpaksa harus mengundurkan diri karena adanya suatu hal.

3. Gyeongseong Creature

Park Seo Joon dan Han So Hee akan beradu akting di drama Korea thriller-misteri ini. Selain itu, Kim Soo Hyun, Kim Hae Sook, Jo Han Chul dan Wi Ha Joon, juga akan mengambil peran penting dalam cerita yang berlatar musim semi tahun 1945 ini.

Park Seo Joon akan berperan sebagai Jang Tae Sang, seorang pemilik pegadaian yang berpengaruh. Sementara mantan pemain My Name, Han So Hee akan menjadi Yoon Chae Ok, sosok yang ahli dalam menemukan orang hilang dan dia dapat memiliki banyak pengetahuan tentang segala jenis senjata.

4. Vigilante

Vigilante terinspirasi dari webtoon yang akan menampilkan kadet akademi kepolisian, Ji Yong (Nam Joo Hyuk) kehilangan sosok ibunya. Kemudian dia menjadi sangat emosional hingga menghakimi penjahat yang lolos dari hukum.

Sementara seorang detektif bernama Joo Heon (Yoo Ji Tae) mencari keberadaan Ji Yong. Kemudian seorang reporter Choi Mi Ryeo (Kim So Jin), dialah yang akan mencari tahu dan ingin menutupi kasus ini.

5. Doona!

K-drama ini dikenal juga sebagai 'The Girl Downstairs'. Drama ini akan menampilkan kisah romansa dari Bae Suzy dan Yang Sejong. Suzy akan berperan sebagai Lee Doona, seorang bintang K-pop populer yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari dunia entertain.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya setelah berhenti dari karir menyanyinya. Doona tinggal di rumah kos bersama para pelajar lainnya. Setelah itu dia bertemu dengan seorang pria yang selalu membantunya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :