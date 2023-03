Ini Daftar Drama Korea Terbaru Maret 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi orang-orang pecinta drama Korea pastinya tidak sabar menunggu series drakor pada bulan ini, bahkan sangat dinanti karena trailer yang bagus.

Ada banyak sekali drama korea yang tayang pada bulan Maret. Beberapa judul film drakor yang dinanti adalah Delivery Man, Oasis, dan The Glory.

Berikut daftar drama Korea yang tayang pada bulan Maret 2023:

1. Delivery Man

Drama yang dibintangi oleh Yoon Cha Young dan Bang Min Ah akan tayang pada 1 Maret 2023. Drama ini menceritakan seorang supir taksi Seo Young Min (Yoon Cha Young) menerima penumpang yang ternyata hantu. Suatu ketika Kang Ji Hyung (Bang Min Ah) menaiki taksi Seo Young Min.

Dia tidak ingat siapa dirinya ketika masih hidup, dia tidak tahu alasannya kenapa dia tidak bisa meninggalkan taksi yang dikemudikan oleh Seo Young Min, kemudian dia menyebut dirinya adalah manajer penjualan taksi tersebut.

Bersama dengan Kang Ji Hyun, Seo Young Min mengabulkan permintaan hantu tersebut untuk mencari tahu mengenai pembunuhan berantai. Tidak hanya itu mereka dibantu oleh sosok dokter tampan Do Kyu Jin untuk menyelesaikan misteri pembunuhan berantai.

Drama ini bergenre misteri dan fantasi yang dapat kalian tonton melalui TV maupun aplikasi drama Korea.

Baca Juga : 10 Drakor yang Paling Ditunggu di Tahun 2023

2. Divorce Attorney Shin

Drama yang dibintangi oleh Shin Sung Han (Cha Seung Woo) akan tayang pada 04 Maret 2023.

Drama ini bercerita tentang seorang pengacara perceraian berbakat yang berurusan dengan banyak klien. Dari banyaknya klien, dia bertemu dengan dua teman dekatnya yang bernama Jang Hyung Geun dan Jo Jung Sik. Pada drama ini akan memperlihatkan kehidupan seorang Shin Sung Han sebagai pengacara perceraian.

3. Oasis

Drama yang diperankan oleh Jang Dong Yoon dan Seol In A ini akan tayang pada 6 Maret 2023.

Drama ini menceritakan kehidupan di tahun 1980 dan 1990 yang menggambarkan kehidupan yang sulit, balas dendam dan konflik anak muda yang mengejar kekuasaan dan kekayaan.

Sosok Lee Du Hak (Jang Dong Yoon) yang merupakan siswa sekolah menengah yang lahir di kota kecil namun memiliki otak yang cerdas dan penyayang yang terjebak dalam peristiwa konflik.

Dia menjadi seorang penipu dan gengster politik untuk membalas dendam kematian ayahnya yang tidak adil yang kemudian bertemu dengan Oh Jung Shin (Seol In A) yang merupakan murid pindahan dari Seoul. Namun Lee Duk Hak jatuh cinta pada murid pindahan tersebut Oh Jung Shin.

Baca Juga : Fakta Menarik Drakor The Glory, Bullying Sadis Ternyata dari Kisah Nyata

4. The Glory

Drama Season 2 yang dibintangi oleh Song Hye Kyo ini akan tayang pada tanggal 10 Maret 2023.

Drama ini sangat dinanti-nantikan karena jalan cerita yang seru dan membuat tegang penonton mengenai perundungan dan balas dendam saat dewasa.

Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) yang diceritakan pada season 1 yang merupakan korban bully dan kekerasan selama dibangku sekolahnya yang melakukan balas dendam ketika sudah dewasa.

Moon Dong Eun membuat strategi dengan menempelkan semua foto pelaku di dinding rumah nya untuk satu per satu dendamnya terbalaskan.

The Glory menarik perhatian publik lantaran akting Song Hye Kyo yang sangat bagus dan alur cerita yang tidak bisa ditebak. Tak heran jika drama ini sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta drama Korea

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : drakor drama korea maret