Film Virgo and The Sparklings Sajikan 2 Credit Scene

Bisnis.com, JAKARTA – Film ketiga dari jagat sinema Bumilangit Virgo & The Sparklings resmi tayang di bioskop seluruh Indonesi mulai Kamis, 2 Maret 2023.

Sebelumnya film yang dibintangi Adhisty Zara, Bryan Domani, Mawar de Jongh ini telah melaksanakan penayangan spesial di akhir pekan lalu di 18 kota di Indonesia dan mendapatkan sambutan positif.

Adapun film yang memiliki durasi 107 menit atau 1 jam 47 menit yang menjadi bagian dari semesta Bumilangit Cinematic Universe (BCU) tentunya ada satu elemen yang pasti dinantikan dan dibahas oleh para penggemar yakni post-credit scene.

Hal ini lantaran penggemar sangat menantikan elemen kejutan untuk menggambarkan film atau proyek selanjutnya di dalam adegan berdurasi singkat itu.

Oleh sebab itu, bagi penggemar tentunya jangan dulu beranjak dari bangku penonton usai menyaksikan Virgo & The Sparklings, sebab film ini menghadirkan 1 post-credit dan 1 middle credit scene yang berhubungan dengan film-film selanjutnya yang penting untuk tidak dilewatkan.

Untuk middle credit scene akan berfokus terhadap cerita dari sisi adiwira bumilangit, sedangkan post-credit akan memperlihatkan kepada penonton dari segi penjahat dan villains selanjutnya.

Film Virgo & The Sparklings mengangkat kisah petualangan adiwira remaja bernama Riani yang diperankan oleh Adhisty Zara yang memiliki synesthesia sehingga bisa melihat warna suara dan memproduksi api dari tubuh, tetapi harus menjalani kehidupan remaja sehari-hari yang normal.

Tokoh Virgo diciptakan oleh Jan Mintaraga dan diperkenalkan pertama kali diperkenalkan dalam komik serial Kapten Halilintar: Ghorghon pada 1973 terbitan Sastra Kumala, dimana 44 tahun berselang setelah diperkenalkan oleh Jan Mintaraga, pada tahun 2017, Bumilangit selaku pemegang hak atas tokoh Virgo menunjuk Annisa Nisfihani dan Ellie Goh untuk menjadi komikus Virgo and the Sparklings.

Film ketiga dari bagian dari Jagat Sinema Bumilangit, yang dibuka dengan patriot pertamanya, yaitu Gundala (tayang 29 Agustus 2019) dan disusul Sri Asih (17 November 2022). Tak sampai di situ, keluasan Jagat Sinema Bumilangit akan berlanjut pada film-film dan serial-serial lain yang tengah diproduksi oleh pihak studio, Screenplay Bumilangit.

Setelah film Virgo and the Sparklings akan tayang serial Tira yang dibintangi oleh Chelsea Islan untuk khusus tayang di kanal Disney+ Hotstar. Sehingga, bagi penonton yang penasaran, dapat menyaksikan Virgo and The Sparklings mulai 2 Maret 2023 di bioskop.

