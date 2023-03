Chapter 4 Sukses Berat, Rumah Produksi Mau Bikin John Wick 5?

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Motion Picture Group di Lionsgate Joe Drake mengisyaratkan rencana pembuatan film kelima "John Wick" yang merupakan kelanjutan dari waralaba film action yang dibintangi Keanu Reeves.

Menggarap film John Wick kelima akan menjadi tantangan tersendiri mengingat karakter yang dimainkan Reeves pada film keempat menemui akhir yang membuat penonton berasumsi bahwa John Wick meninggal dunia. Sebelumnya, rumah produksi juga telah mempertimbangkan untuk membuat film keempat dan kelima secara berturut-turut.

"Ada kemauan dan ada keterbukaan. Dan Anda pasti bisa mengartikan akhir cerita itu dengan cara yang berbeda," kata Drake, mengutip laporan The Hollywood Reporter yang disiarkan Senin (27/3) waktu setempat.

"Kita semua akan beristirahat sebentar di sini dan kemudian menggali ide tentang apakah ada cara yang lebih baik untuk masuk ke film kelima. Tapi tidak ada jaminan," Drake menambahkan.

Drake menilai bahwa sutradara Chad Stahelski dan Reeves bekerja sama dengan baik sehingga tidak mengecewakan penonton. Karakter yang dimainkan Reeves juga dicintai oleh penonton dan karakter itu melekat pada sang aktor.

"John Wick: Chapter 4" meraih sukses besar dan telah mengantongi pendapatan kotor sekitar 73,8 juta dolar AS di Amerika Utara dan 67,6 juta dolar AS dari 71 pasar di luar Amerika Utara.

Menurut The Hollywood Reporter, film keempat "John Wick" itu menandai debut domestik terbaik kedua bagi Reeves dalam karier sebagai aktor live-action setelah "The Matrix Reloaded" yang dibuka dengan 91,8 juta dolar AS pada 2003.

Terlepas dari rencana pembuatan "John Wick 5", Reeves akan muncul kembali di spin-off pertama dari waralaba "John Wick" walaupun bukan sebagai pemeran utama. Spin-off berjudul "Ballerina" itu dibintangi oleh Ana de Armas sebagai pemain utama dan dijadwalkan tayang pada 2024.

