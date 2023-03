Bintang Film John Wick, Lance Reddick Ditemukan Meninggal Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari aktor Hollywood, Lance Reddick yang ditemukan meninggal dunia di usia 60 tahun. Melansir dari TMZ, pihak kepolisian menemukan Lance Reddick dalam keadaan tak bernyawa di kediamannya di Studio City City pada hari Jumat pukul 09.30 waktu setempat.

Hingga saat ini penyebab kematian Lance Reddick masih belum jelas, tetapi pihak kepolisian mengungkapkan bahwa kematian tersebut adalah hal yang terjadi secara alami atau karena faktor usia.

"Lance akan sangat dirindukan," kata Mia Hansen, humas dalam sebuah pernyataan, dikutip dari BBC News. Dia juga menyampaikan kepada publik untuk menghormati privasi keluarganya saat ini.

Lance berada di tengah kesibukkan untuk melakukan tur pers untuk seri keempat film “John Wick” yang dimana dia berperan sebagai Charon dalam film tersebut yang akan dirilis 24 Maret mendatang. Dia dijadwalkan tampil sebagai bintang tamu di acara Kelly Clarkson minggu depan. Diketahui pula bahwa dia seharusnya tampil dalam film spin-off John Wick yang akan datang, Ballerina, yang dibintangi oleh Ana de Armas.

Dilansir dari The New York Times, Reddick meraih kesuksesan sebagai aktor panggung pada tahun 1996. Dia memulai karier dengan mendapatkan peran kecil di "New York Undercover", "The West Wing" dan beberapa film lainnya.

Dia sering kali mendapatkan peran sebagai penegak hukum karena saat itu perannya dalam serial HBO sebagai Letnan Cedric Daniels yang merupakan kepala unit investigasi di “The Wire” dipuji. Serial tersebut berjalan selama lima musim dan dianggap telah membawa tingkat kecanggihan baru dalam serial polisi dan pertelevisian secara umum.

Pada tahun 2008, Lance membintangi drama fiksi ilmiah di Fox “Fringe”, dia berperan sebagai Phillip Broyles, seorang agen Keamanan Dalam Negeri. Selanjutnya, dalam serial “Bosch,” dia berperan sebagai pejabat polisi yang tayang dari tahun 2014 sampai 2021. Lance juga turut berperan dalam film “White House Down” (2013) yang menceritakan tentang penyerangan terhadap Gedung Puting. Dalam film tersebut dia berperan sebagai Kepala Staf Gabungan.

Diketahui bahwa Lance Reddick tengah mengerjakan beberapa proyek sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia, salah satunya "The Caine Mutiny Court-Martial." Dia telah meninggalkan sang istri, Stephanie Reddick. Selain itu, dia juga meninggalkan seorang putri, Yvonne Nicole Reddick, dan seorang putra, Christopher Reddick.

