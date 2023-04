Choi Yoojung Weki Meki Akan Membintangi Drama Sound Candy- Your Sound That Fills Me

Bisnis.com, JAKARTA - Choi Yoojung dikonfirmasi akan membintangi drama Sound Candy- Your Sound That Fills Me bersama dengan Kim Jonghyeon sebagai lawan mainnya di drama ini.

Pada tanggal 7 April, CH Entertainment mengumumkan bahwa telah memproduksi drama Sound Candy- Your Sound That Fills Me yang akan diperankan oleh Choi Yoojung Weki Meki, Kim Jonghyeon, Lee Han Jun, dan Aktor Baek Seo Hoo.

Dalam drama ini Choi Yoojung berperan sebagai Go Chae Rin, Kim Jonghyeon sebagai Kang Hae Sung, Lee Han Jun sebagai Yoo Seung Yeon dan Baek Seo Hoo sebagai Boo Hyun Jun.

Sound Candy merupakan drama fantasi yang menceritakan tentang pria dan wanita muda yang berkumpul di sebuah wisma di Jeju untuk memulihkan cinta dan persahabatan mereka. Go Chae Rin yang lelah dengan kehidupan dan kebisingan kota memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Jeju.

Setelah didiagnosis dengan kelelahan dan sensitivitas suara, Go Chae Rin memutuskan untuk beristirahat di wisma Jeju miliknya. Berniat kembali untuk beristirahat, namun Go Chae Rin yang merupakan pekerja keras itu justru membantu neneknya mengelola wisma milik mereka.

Saat membantu neneknya, Go Chae Rin menemukan sebuah botol kaca misterius berisi permen yang penuh dengan suara. Tidak disangka permen yang ditemukannya itu dapat membantu mengobati lukanya.

Kang Hae Sung yang merupakan seorang superstar papan atas datang mengunjungi Pulau Jeju untuk berlibur. Namun, saat liburannya Kang Hae Sung bertemu dengan Go Chae Rin yang merupakan pemilik wisma yang menarik perhatiannya.

Yoo Seung Yeon yang merupakan trainee idol selama enam tahun telah kehilangan mimpi dan tujuannya dan yang tersisa hanya keputusannya. Yoo Seung Yeon yang sudah kenal dengan Go Chae Rin tidak pernah akur dan bertengkar terus menerus seperti musuh.

Sedangkan Boo Hyun Jun seorang selebriti di Jeju ini merupakan teman tetangga Go Chae Rin yang merupakan pria sederhana dan kini menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Dia mempunyai prinsip bahwa tak tergoyahkan oleh pesona temannya yaitu Go Chae Rin.

