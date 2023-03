Kim Seon Ho Mau ke Indonesia, Ini Profil dan List Drakor

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain serial drama Start Up, Kim Seon Ho akan menyapa para fans nya di Indonesia melalui fan meeting bertema One, Two, Three, Smile di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 3 juni 2023.

Aktor ini sukses memerankan karakter dalam drama Start Up sebagai Han Ji-pyong dan Home Town Cha Cha Cha sebagai Hong Du Sik yang sukses disukai oleh kalangan fans maupun non-fans berkat kepiawaian dalam memerankan tokoh dalam drama tersebut.

Kim Seon Ho merupakan seorang aktor Korea Selatan yang dikenal melalui drakor yang dimainkannya yaitu Start Up bersama dengan Suzy dan Nam Do Hyuk pada tahun 2020 yang sukses menarik perhatian publik.

Dia lahir di Korea Selatan pada tanggal 8 Mei 1986. Kim Seon Ho aktif bermain teater sejak tahun 2009 dan melanjutkan karirnya menjadi aktor yang berada dibawah agensi Salt Entertainment sejak September 2018.

Kim Seon Ho memulai karirnya melalui drama yang berjudul “Good Manager” dan berperan sebagai Sun Sang Tae pada tahun 2017 pada stasiun televisi KBS2. Karirnya mulai melejit dan banyak dikenal oleh publik melalui drama “Start Up” sebagai Han Ji Pyong.

Tidak hanya melalui drama Start Up saja, melalui drama “Home Town Cha Cha Cha” yang diperankan oleh Kim Seo Ho juga sukses memukau publik dengan karakternya yang berbeda dengan drama Start Up.

Ini drama yang dimainkan oleh Kim Seon Ho:

1. Home Town Cha Cha Cha (2021)

Drama ini menceritakan seorang dokter gigi yang cerdas di sebuah kota besar. Dokter gigi tersebut bernama Yoon Hye-jin. Suatu hari, dia harus kehilangan pekerjaannya setelah dia membeberkan bahwa sang kepala klinik melakukan perawatan berlebihan demi keuntungannya sendiri.

Yoon Hye-jin memutuskan untuk pindah ke sebuah desa di tepi laut Gongjin. Di sana dia bertemu laki-laki tampan dan pintar bernama Hong Du-sik. Warga sekitar memanggil laki-laki tersebut dengan nama Mr. Hong.

Hong Du-sik sebenarnya adalah pengangguran. Namun, dia selalu terlihat sibuk karena kerap membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Dia suka menolong para tetangga nya dan melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan uang, Oleh karena itu Hong Du Sik sangat disayangi oleh para tetangga nya.

2. Start Up (2020)

Drama yang dibintangi oleh Kim Seon Ho, Suzy dan Nam Do Hyuk ini menceritakan seorang Seo Dal Mi (Suzy) yang bermimpi menjadi steve jobs dari Korea. Dia lahir dari keluarga sederhana yang hanya tinggal bersama neneknya yang mempunyai mimpi besar. Pengalaman kerja paruh waktunya membuat dia tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan berkarakter. Sambil bekerja ia juga membantu usaha neneknya yang berjualan makanan Korea.

Awalnya Seo Dal Mi hidup bahagia bersama ayah, ibu dan kakaknya. Namun orang tua mereka memutuskan untuk bercerai. Hingga membuat Dal Mi dan Won In Jae (Kang Han Na) harus hidup terpisah. Karena ia memilih tinggal bersama neneknya. Untuk membuat Dal Mi tidak sedih lagi, akhirnya nenek Dal Mi menemukan ide untuk membuat cucunya itu tidak sedih lagi. Neneknya meminta Ji Pyeong yang secara kebetulan saat kecil juga dirawat untuk menjadi sahabat pena Dal Mi. Dari sinilah kisah cinta pertama Dal Mi dimulai.

Seo Dal Mi dan Ji Pyeong sering berkirim surat. Tetapi Ji Pyeong memakai nama samaran yang ia lihat di koran, ia mengaku sebagai Do San. Meski belum pernah ketemu Dal Mi pun jatuh cinta pada Ji Pyeong, namun mengira ia adalah Do San. Sampai akhirnya Dal Mi ingin bertemu dengan Do San karena bersaing dengan kakaknya.

Ji Pyeong dan neneknya panik karena Do San adalah karakter karangan mereka berdua. Di tengah kepanikan itu, Ji Pyeong berusaha mencari nama Do San yang ia temukan di koran. Siapa sangka, Ji Pyeong pun berhasil menemukan Do San. Kemudian, Ji Pyeong dan Do San akhirnya bertemu dan mereka membuat kesepakatan.

3. Find Me If Your Memory (2022)

Drama Find Me in Your Memory menceritakan kisah tentang seorang pria dengan hyperthymesia.Suatu kondisi yang memberi orang kemampuan untuk mengingat sejumlah besar pengalaman hidup mereka yang tidak normal dengan detail yang jelas.Namun di kondisi lain, seorang wanita yang telah melupakan momen terpenting dalam hidupnya.

Dua orang dengan bekas luka yang sama secara kebetulan berpapasan pada suatu hari dan saling mencintai. Jeong Hoon adalah pembawa acara berita yang memiliki peringkat tertinggi.

Wajah tampan Jeong Hoon dan sosok tubuh yang sempurna membuatnya terlihat bagus dalam setelan jas.Tidak seperti penampilannya yang lembut, dia tiba-tiba menjadi tiran dan mulai mengajukan pertanyaan agresif kepada siapa pun itu. Karena hyperthymesia, dia mengingat setiap hal yang terjadi dalam 365 hari setahun sejak masa kecilnya. Dia tidak bisa melupakan ingatan wanita yang dicintainya, Seo Yeon, yang menghilang 8 tahun lalu.

Sementara itu, bintang yang sedang naik daun yang menarik perhatian semua orang, Ha Jin, muncul di depan Jeong Hoon pada saat itu. Terlepas dari semua perhatian itu, Ha Jin tidak goyah dan tetap percaya diri. Namun, dia memiliki rahasia bahwa ingatannya memudar. Pria yang tidak bisa melupakan dan wanita yang ingatannya memudar.

4. Catch The Ghost (2019)

Drama Korea ini mengisahkan Yoo Ryung (Moon Geun Young) yang bergabung dalam divisi kepolisian bawah tanah. Ia bergabung di sana untuk menemukan adik kembarnya yang hilang. Adik kembar Yoo Ryung sendiri diketahui menderita autisme.

Yoo Ryung sendiri bahkan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan ia pun rela membohongi partner kerjanya yakni Ko Ji Seok (Kim Seon Ho). Go Ji Seok dan Yoo Ryung memiliki sifat yang amat berbeda. Ji Seok selalu menyelesaikan masalah Yoo Ryung yang amburadul.

Keduanya pun sempat berpisah karena Yoo Ryung tak mau bergantung pada Ji Seok. Namun, keduanya akhirnya bertemu lagi dan menyelesaikan masalah yang sama. Di luar dugaan, ia malah menjadi pemegang kunci dalam menyelesaikan sebuah kasus penting. Pada malam hari, Yoo Ryung diam-diam akan mencari petunjuk hilangnya sang adik di terowongan.

5. Welcome to Waikiki 2

Joon Ki membujuk dua teman SMA-nya, Cha Woo Sik (Kim Seon Ho) dan Kook Ki-bong (Shin Hyun Soo) untuk menginvestasikan semua uangnya ke Waikiki. Bersama dengan Woo Sik dan Ki-bong, ketiganya kemudian mengelola penginapan Waikiki sambil memulai karir masing-masing.

Sejak awal, Joon-Ki adalah aktor yang bergaji kecil dan sering mengalami kejadian sial. Dia bermimpi akan menjadi aktor terkenal suatu hari nanti meski sehari-harinya hanya mendapatkan peran figuran. Ki-bong merupakan bisbol di liga kecil yang kerap mendapat masalah, sedangkan Woo Sik merupakan tipe orang yang pemarah namun melankolis yang punya mimpi menjadi penyanyi.

Satu per satu anggota baru datang tak terduga di wisma. Kim Jung-Eun (Ahn So-Hee), teman kampus Joon-ki yang ikut menumpang tinggal di sana sembari bekerja paruh waktu. Bersama dengan tiga pria serabutan itu, Soo-yeon, Jung-eun, dan Cha Yu-ri mulai tinggal di Waikiki dan bersama-sama menghidupkan kembali wisma di ambang kebangkrutan.

