Sinopsis Film Guardian Galaxy Vol.3 Petualangan Geng Penjaga Angkasa yang Tayang di Seluruh Bioskop Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Film Guardian Galaxy Vol.3 resmi tayang di seluruh Bioskop Indonesia pada Rabu 3 Mei 2023. Film ini merupakan film marvel yang menceritakan mengenai petualangan para geng penjaga angkasa.

Marvel Cinematic Universe telah melewati banyak petualangan selama bertahun-tahun hingga Guardian of Galaxy 3 ini menjadi film terakhir dalam trilogi yang disutradarai oleh James Gunn.

Guardian of Galaxy 3 ini diperankan oleh aktor Chris Pratt (Peter Quill atau Star-Lord), Bradley Cooper (suara Rocket Raccoon), Karen Gillan (Nebula), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (suara Groot), Djimon Hounsou ( Korath the Pursuer), Michael Rooker (Yondu Udonta), Lee Pace (Ronan The Accuser), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin Obfonteri), Chukwudi Iwuji (High Evolutionary), Elizabeth Debicki (Ayesha), Maria Bakalova (Cosmo), dan Sylvester Stallone (Stakar Ogord).

Film ini menceritakan mengenai sekelompok geng Guardian yang memilih untuk menetap di Knowhere bersama dengan penduduk lainnya. Namun, tidak lama kemudian hidup mereka dihancurkan oleh masa lalunya. Hal tersebut membuat Peter Quill yang masih bersedih karena kehilangan Gamora harus mengumpulkan timnya untuk melakukan misi berbahaya.

Peter Quill melakukan misi berbahaya tersebut untuk menyelamatkan nyawa Rocket Raccoon. Saat melakukan misi untuk menyelamatkan Rocket Raccoon, geng Guardians diserang oleh Adam Warlock yang hampir membunuh Rocket.

Saat Peter Quill atau Star-Lord melakukan aksi penyerangan oleh Adam Warlock, Star-Lord dibantu oleh Gamora yang ternyata masih hidup. Gamora membantu geng Guardian untuk mengambil file Rocket untuk menemukan obat dan menyelamatkan hidupnya.

Mereka nyaris lolos dengan file tersebut namun Drax dan Nebula menderita dan luka-luka akibat pertarungan sebelumnya. Mereka mencari tahu dan melacak keberadaan Theel yang merupakan salah satu ilmuwan High Evolutionary. Mereka mengira bahwa Theel memiliki kode sandi yang tersimpan untuk membuka file tersebut.

Groot, Nebula, dan Quill melacak keberadaan lokasi Theel. Mereka menemukan lokasi keberadaan Theel, namun Nebula dilarang masuk karena akan dapat membahayakan dirinya sendiri.

Saat sudah sampai di lokasi, Peter Quill dan Groot yang justru ditangkap oleh Ilmuwan tersebut dan menangkapnya. Ilmuwan tersebut mengirim seekor babi ke kapal Guardians untuk mengambil file Rocket tersebut.

Gamora yang berada dilokasi tersebut melindungi file Rocket, tetapi Adam Warlock datang dan membunuh babi tersebut karena Adam juga memerlukan file tersebut agar tidak ada saingan untuk merebut file Rocket itu. Sementara itu, Groot dan Quill melawan ilmuwan High Evolutionary dan anak buahnya menggunakan senjata yang tersembunyi di dalam Groot. Atas peristiwa tersebut High Evolutionary meluncurkan pesawat luar angkasa/ laboratoriumnya dan menghancurkan Counter-Earth yang mana di lokasi tersebut terdapat Quill dan Groot.

Nebula, Drax dan Mantis melompat dan mencoba menyelamatkan Groot dan Quill namun, mereka berdua telah melompat ke kapal bersama Theel. Drax, Mantis, dan Nebula telah menghubungi Quill dan menemukan bahwa Rocket ada dan mereka menemukannya di kapal High Evolutionary.

Lantas bagaimanakah kelanjutan Rocket? dan apakah Quill dan Groot berhasil selamat dari High Evolutionary dan berkumpul bersama Guardians? Untuk mendapatkan jawabannya dapat Anda saksikan pada hari ini di seluruh bioskop.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News