Menguji Adrenalin, Ini 10 Seluncuran Air Terpanjang di Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Bermain di seluncuran air disukai semua orang, baik anak-anak ataupun dewasa.

Main seluncuran air merupakan hal yang biasanya wajib dilakukan ketika berenang di kolam renang umum.

Meski demikian, tapi ada juga permainan seluncur air yang bisa menguji adrenalin.

Baca Juga Seluncuran KenPark Ambrol, Kenali Fungsi Asuransi Kecelakaan

Alasannya, karena panjangnya seluncur air itu sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan panjang seluncur air yang normal.

Berikut 10 seluncur air terpanjang di dunia

1. The Longest

Namanya sudah menjelaskan segalanya. Seluncuran air tabung terpanjang berada di Malaysia. Seluncuran ini disebut "The Longest" dan menuruni gunung berkanopi di dalam taman hiburan Escape Penang. Seluncurannya memiliki panjang 3.645 kaki, atau setara dengan 12 lapangan sepak bola, dan mengungguli semua seluncuran air lainnya dalam hal panjang.

Pemilik taman membayangkan sebuah wahana di mana pengunjung mereka dapat mengenal hutan hujan secara dekat dan personal. Para pencari petualangan akan menaiki wahana ini selama empat menit dan para peselancar hampir dapat menyentuh pepohonan yang menjorok saat meluncur menuruni gunung.

Baca Juga Ini Penjelasan Pengelola Waterpark Kenjeran Terkait Ambrolnya Seluncuran

2. Waterslide

Berikut adalah wahana air lain dengan nama yang sederhana di Buena Vista Lodge di Kosta Rika. Seluncuran air ini adalah seluncuran terpanjang di dunia di mana pengunjung duduk di seluncuran, bukan di atas perahu karet. Dengan panjang 1.300 kaki (seluas empat lapangan sepak bola), Waterslide memberikan sensasi unik bagi para pengunjungnya, yaitu berada di dalam air, bukan hanya di atasnya. Waterslide merupakan bagian dari Buena Vista Adventure Center, yang menawarkan aktivitas ziplining, pemandian air panas, dan air terjun, yang menghadirkan esensi Kosta Rika dalam satu lokasi bagi wisatawan.

3. Mammoth

Holiday World, sebuah taman air di Santa Claus, Indiana, menawarkan seluncuran air terpanjang untuk empat hingga enam orang. Seluncuran air multi-orang ini disebut "Mammoth", dan meluncur di atas, di bawah, dan di sekitar serangkaian pipa biru dan kuning selama lebih dari dua menit. Seluncuran sepanjang 1.763 kaki (hampir enam lapangan sepak bola) membentang di lahan seluas tiga hektar dan tingginya 70 kaki. Wahana dibuka dengan naik ban berjalan ke puncak sebelum menurunkan para pemain ke air dingin.

4. Kilimanjaro

Seluncuran terpanjang di dunia adalah Kilimanjaro. Dinamai berdasarkan gunung terkenal yang terletak setengah dunia jauhnya di Tanzania, Kilimanjaro terletak di Aldeia das Aguas Park Resort di Barra do Pirai, Brasil, sekitar 85 mil barat laut Rio. Para pemain diberi waktu tiga detik untuk bersiap menghadapi ketinggian 164 kaki, hampir vertikal, ke tanah di bawahnya.

Baca Juga Cuaca Dingin Landa Eropa, Warga Amsterdam Bisa Berseluncur di Kanal Beku

Para penggemar harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ke puncak wahana ini - 234 anak tangga untuk mencapai zona penurunan. Setelah perjalanan panjang, para pesepeda yang cukup berani untuk mencoba seluncuran ini akhirnya meluncur menuruni gunung dengan kecepatan hampir 96 km/jam.

5. MASSIV Monster Blaster

Water coaster ini – sebuah wahana yang menyerupai roller coaster dengan naik turun, dan gaya gravitasi – merupakan salah satu seluncuran air tertinggi di dunia. MASSIV Monster Blaster dapat ditemukan di Schlitterbahn Waterpark di Galveston, Texas. Ketinggiannya 24 meter dari tanah, sehingga para pengunjung dapat melihat Gulf Coast dari awal seluncuran sepanjang 330 yard (seluas satu lapangan sepak bola) ini.

Para pengunjung didorong ke depan sepanjang wahana untuk menyamakan gaya gravitasi yang dibutuhkan untuk melompat ke atas sebelum meluncur ke bawah. Seluncuran air tertinggi ini diakhiri dengan tiga kali jatuh berturut-turut.

6. Thrillagascar & Jungle Jammer

Anda tidak perlu pergi ke Brasil untuk menemukan salah satu seluncuran air tertinggi di dunia. Anda bahkan tidak perlu pergi ke luar. Taman Air DreamWorks di East Rutherford, New Jersey, menawarkan wahana dalam ruangan setinggi 142 kaki yang merupakan seluncuran air dalam ruangan tertinggi di dunia.

Taman ini dijadwalkan dibuka pada tahun 2019, tetapi penundaan konstruksi dan pandemi COVID-19 memaksa pembukaannya ditunda hampir 18 bulan. Kini, taman ini tersedia bagi keluarga yang ingin tetap berada di dalam ruangan selama hari-hari musim panas yang panas namun tetap basah kuyup.

7. Captain Spacemaker

Seluncuran air tertinggi di Eropa adalah Captain Spacemaker setinggi 138 kaki di Aqualandia Park di Jesolo, Italia. Terletak 30 mil di barat laut Venesia, pengunjung tidak perlu gondola untuk menikmati taman air yang menyenangkan ini. Para pemilih secara konsisten menobatkannya sebagai taman air terbaik di Italia dan Eropa.

Yang membuat Captain Spacemaker unik adalah, tidak seperti kebanyakan seluncuran air tinggi lainnya, wahana ini menggunakan rakit inline untuk empat orang untuk menavigasi kemiringan 60 derajat dari turunannya. Rombongan mencapai kecepatan tertinggi 62 mph sebelum menceburkan diri di kolam akhir.

8. The Blaster

Inilah seluncuran air terpanjang di laut. Beberapa perusahaan pelayaran telah menambahkan seluncuran air ke kapal mereka dalam beberapa tahun terakhir. Namun, seluncuran terpanjang terletak di atas kapal Navigator of the Seas milik Royal Caribbean. Blaster membawa penumpang dalam perjalanan sejauh 800 kaki (dua setengah lapangan sepak bola) mengelilingi dan menuruni dek utama di bawah sebelum melontarkan penumpang ke salah satu kolam air asin kapal.

9. Space Twister

Wahana sepanjang 202 meter (seluas dua lapangan sepak bola) ini merupakan salah satu dari sekian banyak seluncuran air realitas virtual yang bermunculan di seluruh dunia. Wahana ini terletak di taman air Sonnentherme, dekat perbatasan Austria dan Hongaria. Selain duduk di wahana tiup, para pengunjung juga dilengkapi dengan kacamata VR kedap air.

Mereka kemudian dapat memilih salah satu dari tiga dunia virtual – Naga, Alien, atau Fantasi, yang waktunya disesuaikan dengan lengkungan wahana yang berkelok-kelok dan miring. Pengunjung tidak hanya meluncur di terowongan, tetapi juga di hutan atau galaksi yang penuh bintang. Wahana ini sungguh seru.

10. Daredevil’s Peak

Royal Caribbean kembali melakukannya. Namun kali ini, seluncurannya berada di darat, bukan di salah satu kapalnya.

Daredevil’s Peak adalah salah satu seluncuran air tertinggi di dunia, tetapi hanya dapat diakses oleh pengunjung kapal pesiar Royal Caribbean. Puncak Daredevil terletak di Pulau Coco Cay milik perusahaan di Bahama, sehingga hanya penumpang dengan tujuan ini dalam rencana perjalanan mereka yang berhak menikmatinya. Puncak Daredevil melilit empat lintasan warna-warni yang membentang di sekitar ketinggian 135 kaki. Para pesepeda masih memacu kecepatan rata-rata hampir 96 km/jam saat meluncur menuruni lintasan sebelum akhirnya mencapai garis finis.