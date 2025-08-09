Bisnis Indonesia Premium
Ilustrasi Soekarno/djkpn
Kuliner

Ini Dia Masakan Khas Indonesia Kesukaan Soekarno, Presiden Pertama RI

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Sabtu, 9 Agustus 2025 - 17:45
Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang 17 Agustus 2025, HUT ke-80 kemerdekaan RI, hal-hal yang menyangkut presiden Soekarno selaku bapak Proklamator Indonesia menarik dibahas. Termasuk masakan kesukaannya.

Disebutkan, Soekarno memiliki ragam makanan kesukaan khas Indonesia, salah satunya Rendang.

Rendang juga masuk dalam daftar menu kesukaan Bung Karno. Hal tersebut seperti disampaikan Fatmawati dalam buku berjudul: Fatmawati Catatan Kecil Bersama Bung Karno (1983).

Baca Juga Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih

“Bung Karno selalu meminta supaya aku sendiri yang memasak makanan yang menjadi kesukaannya seperti lodeh rebung, balado ikan, pecel, tempe goreng, sambel lele, gado-gado, ikan teri goreng, dan pepes ikan.” demikian dilansir dari laman PDIP.

Masuknya rendang dalam menu kegemaran Bung Karno memang kontradiktif. Mengingat dalam sejumlah catatan sejarah, Soekarno dalam beberapa kesempatan menyatakan tidak begitu suka daging yang menjadi salah satu bahan dalam masakan rendang.

Sejarawan JJ Rizal dalam pengantarnya pada buku Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno menyatakan, “Mungkin pengecualian untuk rendang. Apalagi buatan istri (Fatmawati). Namun dari putrinya, Megawati, diketahui Soekarno suka rendang ikan.”.

Baca Juga InJourney Siapkan Relokasi Penerbangan Halim ke Bandara Soekarno-Hatta

JJ Rizal memberikan judul pengantarnya yakni: Mustika Rasa Warisan Soekarno, Makanan Kesukaan Sampai Politik Pangan.

Soal rendang, dalam buku Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno, terdapat setidaknya 4 resep masakan rendang. 

Bung Karno juga paling suka menyantap nasi dengan lauk sederhana seperti ikan asin, tahu tempe, dan sambal terasi.  Cuma satu syaratnya, beliau lebih senang menyantap sambal langsung dari cobeknya. Sepertinya mirip-mirip kita juga ya, Sobat Shopee!

Baca Juga Kelakar Prabowo ke Puan: PDIP dan Gerindra Seperti Kakak-Adik, Soekarno Ayah Saya Juga

Selain menu diatas, Bung Karno juga doyan sate ayam, rawon, dan makanan khas Bengkulu Bagar Hiu. Sementara untuk minuman, Beliau lebih suka kopi tubruk dan teh hangat.

Ini Dia Masakan Khas Indonesia Kesukaan Soekarno, Presiden Pertama RI
