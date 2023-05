Bakal Manggung di Jakarta 15 November, Berikut Bocoran Riders Konser Coldplay

Bisnis.com, JAKARTA - Coldplay menghebohkan warga Indonesia dengan pengumuman konsernya di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Konser ini merupakan Coldplay Music of The Spheres World Tour di Asia dan Australia yang diadakan oleh Coldplay.

Pihak Coldplay telah mengkonfirmasi melalui akun Instagramnya bahwa Jakarta akan menjadi salah satu World Tour yang akan didatangi oleh Coldplay. PK Entertainment selaku promotor Coldplay Indonesia juga merilis pernyataan resmi melalui akun Instagramnya

“Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta, Gelora Bung Karno Stadium Wednesday November 15th 2023

Tickets will be on sale exclusively at coldplayinjakarta.com.

BCA Presale 17-18 May 2023, starting 10AM (GMT+7/ Jakarta Local Time),

Public On-Sale 19 May 2023 Starting 10AM (GMT+7/Jakarta Local Time)” kata PK Entertainment melalui akun Instagramnya

Konser Coldplay Music of The Spheres World Tour 2023 merupakan konser Coldplay untuk pertama kalinya di Jakarta. Sebelum melakukan konser, ternyata ada riders yang harus disiapkan oleh promotor. Riders tidak hanya makanan namun juga ada desain dan bentuk panggung yang sudah ditentukan oleh pihak Coldplay.

Dalam konser kali ini, Coldplay

Berikut riders yang harus disiapkan oleh promotor menjelang konser Coldplay di Jakarta dikutip dari laman resminya:

1. Panggung

Di berbagai lokasi, untuk meminimalkan emisi pengangkutan, Coldplay akan menggunakan peralatan, material, dan sumber daya lokal.

Mereka juga memilih bahan bangunan dan menampilkan efek berdasarkan kredensial lingkungannya.

Panggung akan dibangun dari kombinasi bahan yang ringan, rendah karbon, dan dapat digunakan kembali termasuk baja daur ulang, yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang dengan tepat di akhir tur.

2. Gelang LED

Gelang LED yang dikenakan oleh penonton sebagai bagian dari pertunjukan akan dibuat dari 100% bahan nabati yang dapat dikomposkan.

Manajemen akan mengurangi produksi gelang hingga 80% dengan mengumpulkan, mensterilkan, dan mengisi ulang setelah setiap pertunjukan.

Komponen elektronik akan digunakan kembali untuk gelang yang akan digunakan dalam tur mendatang.

3. Pencahayaan dan Audio

Pertunjukan akan ditingkatkan ke peralatan ultra-efisien seperti laser layar LED berenergi rendah dan sistem pencahayaan serta sistem PA dengan konsumsi daya hingga 50% lebih sedikit dibandingkan dengan tur sebelumnya, yang juga akan secara dramatis mengurangi kebisingan lingkungan di luar tempat pertunjukan.

4. Efek Khusus

Confetti yang digunakan selama pertunjukan akan 100% dapat terurai secara hayati dan akan membutuhkan gas terkompresi yang jauh lebih sedikit untuk penyalaan dibandingkan tur sebelumnya.

Mereka menggunakan generasi baru kembang api berkelanjutan yang memiliki daya ledak lebih sedikit dan baru

formula yang sangat mengurangi atau menghilangkan bahan kimia berbahaya. Semua tabung dan pemegang dapat terurai secara hayati atau dapat didaur ulang.

5. Air

Manajemen menyatakan akan memaksimalkan efisiensi air kami.

Mereka akan meminta tempat untuk memperkenalkan keran aerasi, toilet pembilasan rendah, dan pengurangan tekanan air untuk mengurangi pemborosan air.

Stasiun isi ulang air untuk kipas angin akan disediakan sedapat mungkin.

Fans didorong untuk membawa botol mereka sendiri yang dapat digunakan kembali di setiap tempat yang memungkinkan.

Selain riders resmi yang dirilis di web Coldplay, beredar juga riders lainnya terkait konser Coldplay.

1. Ukuran dan bentuk panggung

- Panggung dengan ukuran lebar 48, kedalaman 40 dan tinggi 6

- Panggung sebelah kanan berukuran lebar 12, lebar 16 dan tinggi 4

- Panggung sebelah kiri berukuran lebar 16 kedalaman 24 dan tinggi 4

2. Makanan sepanjang hari

- Teh

- Kopi

- Biskuit

- Minuman kotak

- 4 Kotak air mineral

3. Sarapan

- Bacon panas atau telur gulung dengan saus cokelat dan tomat

- Roti panggang mentega

- Selai

- Sereal dengan susu

4. Makan siang

- Sup

- Prasmanan yang terdiri dari roti Prancis, Daging dingin, keju, salad dengan bumbu dan saus

5. Makan malam

- 3 hidangan panas dengan pilihan daging ikan

- Hidangan sayuran

- Roti dengan saus dan bumbu

6. Ruang ganti

Coldplay meminta 4 ruang ganti yang dapat dikunci dan memiliki akses ke kamar mandi pribadi dan memiliki telepon bersama dengan sofa panjang dan kaca yang berada di ruangan.

7. Coldplay Dressing Room:

- 24 Kaleng minuman ringan

- 48 Botol kecil tambahan air mineral

- 2 liter jus Apel

- 2 Liter jus Cranberry

- 2 Liter Tomat atau V9 Juice

- 1 Botol Tabasco dan Worcestershire

- Berbagai macam sayuran dan buah segar seperti Strawberry, Anggur, Apel dan Melon.

- Lemon dan Jahe (Kacang kering dll)

- 6 Pack rokok

- 8 Handuk besar

- Kaos kaki katun gelap ukuran 9-11

- Rangkaian bunga pada vas

- Pembuka tutup botol kaca

8. Promotor harus memastikan kontrol ketat pada semua titik akses dan area venue

9. Promot harus menyediakan panggung yang aman dan kokoh dengan beban berat 600kg

Daftar riders yang beredar ini, belum terkonfirmasi yang diajukan Coldplay dalam konser 2023, namun banyak beredar di media sosial.

