Catat Jadwalnya! Ini Daftar Artis Luar Negeri yang Konser di Indonesia, Ada Aespa hingga HONNE

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah pandemi Covid-19 mereda pada 2023, konser-konser musik mulai digelar di Indonesia. Tidak hanya musisi tanah air yang menggelar konser di Indonesia, tetapi juga musisi dari luar negeri.

Musisi mancanegara asal Amerika, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan lainnya banyak yang akan menggelar konsernya di Indonesia sejak awal 2023.

Konser musisi luar negeri yang sudah sukses digelar di Indonesia adalah BLACKPINK dan Westlife.

Berikut beberapa musisi asing yang akan konser di Indonesia

1. Baby Metal (24-25 Mei 2023)

Grup musik metal asal Jepang ini akan menggelar konsernya di ICE BSD pada Kamis (25/5/23) pukul 8.00 WIB. Promotor yang menangani Baby Metal sama dengan promotor BLACKPINK kemarin dan Agust D.

2. Red Velvet (20 Mei 2023)

Red Velvet merupakan girlband di bawah naungan SM Entertainment ini akan menggelar konser perdananya di Indonesia. Konser bertajuk Red Velvet 4th Concert: R to V in JAKARTA akan diadakan di ICE BSD pada (20/5/23) pukul 14.30 WIB.

3. Agust D (26-28 Mei 2023)

Agust D atau Suga merupakan salah satu anggota boyband asal Korea Selatan yang populer, BTS. Konser solonya ini akan digelar pada 26 hingga 28 Mei 2023 di ICE BSD.

4. We The Fest (21, 22, 23 Juli 2023)

Festival besar yang sering mendatangkan musisi-musisi mancanegara terkenal ini akan digelar pada 21, 22, dan 23 Juli 2023 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta. Musisi-musisi mancanegara yang telah dikonfirmasi masuk ke dalam jajaran artis WTF 2023 ini adalah The 1975, The Strokes, The Kid Laroi, Lewis Capaldi, Sabrina Carpenter, RINI, Porter Robinson, Sorn, Lee Hi, Daniel Caesar, dan banyak lagi.

5. HONNE (7 Juli 2023)

Duo dari Inggris ini akan menggelar konser bertajuk HONNE 2023 Asia Tour pada 7 Juli 2023 di Beach City International Stadium Ancol.

6. Fujii Kaze (7 Juli 2023)

Musisi asal Jepang ini akan menggelar konser pada tanggal yang sama seperti HONNE di Kasablanka Hall, Jakarta.

7. RADWIMPS (30 Juli 2023)

Band rock asal Jepang RADWIMPS akan menyelenggarakan konser perdana di Indonesia pada 30 Juli 2023 di Tennis Indoor Senayan GBK, Jakarta.

8. Bruno Major (19 Agustus 2023)

Bruno Major musisi dengan genre R&B/Soul asal Inggris ini akan menggelar konsernya di GBK Basketball Hall pada (19/8/23)

9. Coldplay (15 November 2023)

Coldplay, band asal Inggris yang sedang menjadi trending akhir-akhir ini akan menggelar konsernya pada (15/11/23) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

10. Aespa (24 Juni 2023)

Hari ini, Rabu (10/5/23) promotor resmi mengumumkan bahwa girlband naungan SM Entertainment asal Korea Selatan akan menggelar konsernya di ICE BSD pada (24/6/23).

