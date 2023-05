Ini Link Resmi Beli Tiket Murah Coldplay, Harga di Bawah Rp2 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - Coldplay segera menggelar konser musik di Stadion GBK, Jakarta pada 15 November 2023. Tersedia juga tiket dengan harga kurang dari Rp2 juta.

War tiket Coldplay dimulai padad 17 Mei 2023. BCA menjadi sponsor sekaligus memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi presale tiket Coldplay pada 17 Mei 2023.

Harga yang ditawarkan sangat beragam yakni mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta. Bagi Anda yang ingin menonton konser musik dengan harga murah, maka bisa membeli tiket CAT 5, CAT 6,CAT 7, dan CAT 8. Pembelian bisa dilakukan melalui www.coldplay.com sebagai situs atau link penjual tiket resmi.

List Harga Tiket Konser Coldplay Jakarta:

Ultimate Experience (CAT 1) Rp11.000.000 My Universe (Festival) Rp5.700.000 CAT 1 (numbered seating) Rp5.000.000 CAT 2 (numbered seating) Rp4.000.000 Festival (Free Standing) Rp3.500.000 CAT 3 (numbered seating) Rp3.250.000 CAT 4 (numbered seating) Rp2.500.000 CAT 5 (numbered seating) Rp1.750.000 CAT 6 (numbered seating) Rp1.250.000 CAT 7 (numbered seating) Rp1.250.000 CAT 8 (numbered seating) Rp800.000

Coldplay memiliki banyak lagu yang terkenal, antara lain Fix You, Yellow, A Sky Full of Stars, Clocks, In My Place, Up&Up, and The Scientist, Viva La Vida, dan Charlie Brown. Lagu-lagu ini sangat terpopuler dan diingat mudah diingat.

Bagi Anda yang ingin berburu tiket Coldplay, jangan lupa mempersiapkan aplikasi mobile BCA, data diri, dan jaringan internet yang stabil, agar bisa menang war tiket.

Semoga berhasil war tiket Coldplay!

