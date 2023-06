Putri Ariani Raih Golden Buzzer di America's Got Talent, Simon Cowell Takjub

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani berusia 17 tahun mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent dari Simon Cowell.

Putri saat ini sedang duduk di bangku SMA. Dia juga menceritakan kepada juri America's Got Talent ingin masuk ke The Juilliard School.

Sekolah The Juilliard memiliki tingkat penerimaan yang sangat kecil atau 8% dari total siswa yang mendaftar. Sekolah musik ini berada di United States.

Saat audisi, Putri membawakan 2 lagu. Pertama, lagu ciptaannya sendiri. Kedua, lagu Sorry Seems to be the Hardest Word oleh Elton John.

Simon Cowell berjalan mendatangi Putri Ariani ke atas panggung dan bersalaman. Juri yang mendengarkan suara Putri tercengang-cengang dan kagum, atas alunan nada-nada yang dinyanyikan Putri.

"Suara Putri sangat luar biasa. Dia juga gadis yang cerdas, karena bisa menciptakan lagu sendiri," ungkap Simon.

Simon juga sangat mengapresiasi Putri, karena berani memiliki mimpi dan menyampaikan di depan juri-juri. Para penonton bertepuk tangan bagi Putri.

Dikutip dari Twitter, Putri Ariani lahir pada 31 Desember 2005. Dia dikenal sebagai penyanyi pop solo disabilitas netra wanita.

Putri juga aktif mengikuti kegiatan ajang pencarian bakat di Indonesia seperti Indonesia's Got Talent 2014 dan The Voice Kids Indonesia pada musim kedua.

