Para Idol Kpop Keturunan Keluarga Konglomerat di Korea

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa idol Kpop berasal dari keluarga chaebol atau keluarga konglomerat terkemuka di negara Korea Selatan.

Meskipun memiliki latar belakang kaya dan berpengaruh, akan tetapi para artis ini cenderung tidak menggunakan embel-embel nama orangtua atau mengungkapkan koneksi mereka dengan keluarga chaebol.

Mereka lebih memilih untuk mengejar karir mereka di dunia hiburan dengan usaha dan bakat mereka sendiri.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut ulasan Bisnis soal idol keturunan konglomerat selengkapnya.

1. Choi Siwon

Pria yang dikenal sebagai anggota grup Super Junior ini nyatanya berasal dari keluarga kaya. Ayahnya adalah pemilik perusahaan farmasi Boryung Medience, yang merupakan perusahaan terkemuka dalam produksi pakaian bayi.

Selain itu, keluarganya juga memiliki beberapa pusat perbelanjaan yang dikenal dengan nama Hyundai Department Store.

2. Sooyoung

Sebagai anggota Girls' Generation (SNSD), Dirinya juga berasal dari keluarga kaya. Sooyoung yang sukses sebagai idol dan aktris, ini telah membintangi beberapa drama seperti Dating Agency: Cyrano, My Blooming Days, Tell Me What You Saw, dan Run On.

Kakeknya adalah CEO dari firma arsitektur terkenal di Korea yang terlibat dalam proyek Pusat Seni Seoul. Semenyata Ayahnya adalah ketua sebuah perusahaan konstruksi. Keluarganya juga dikabarkan memiliki beberapa vila mewah di daerah elit seperti Cheongdam-dong di Seoul.

3. Jung Hae In

Sebagai aktor yang sukses membintangi drama While You Were Sleeping ini nyatanya Jung Hae In dilahirkan dalam keluarga kaya.

Melansir dari AllKpop, dia merupakan keturunan dari tokoh terkenal Jeong Yak Yong dan orangtuanya memiliki rumah sakit besar di Korea Selatan.

4. Kim Tae Hee

Kim Tae He termasuk dalam daftar artis Korea yang memiliki kekayaan sejak lahir. Dia berasal dari keluarga konglomerat yang memiliki perusahaan transportasi Hankook Union.

Ayahnya memiliki perusahaan yang memiliki omzet tahunan sekitar 15 miliar won Korea (USD12,9 juta). Keberuntungan finansial Kim Tae Hee tidak terbantahkan, dan saat ini dia memiliki kekayaan yang besar bersama suaminya, Rain.

5. Park Hyung Sik

seorang aktor tampan, juga berasal dari keluarga kaya di Korea Selatan. Dia adalah anak dari anggota dewan BMW Korea. Meskipun demikian, Park Hyung Sik memilih untuk memulai karirnya di industri hiburan Korea dari bawah.

Dia memulai debutnya sebagai anggota grup boyband Ze:a. Dengan bakatnya dalam seni peran, Park Hyung Sik menjadi aktor populer dan diperkirakan memiliki kekayaan sekitar USD4 juta atau sekitar Rp60 miliar.

6. Le e Yi Kyung

Aaktor asal Korea Selatan ini memulai debut akting pada tahun 2011, dan pertama berperan dalam peran minor dan pendukung dalam drama televisi seperti My Love from the Star.

Namun, tidak banyak yang mengetahui kalau aktor ini merupakan putra dari CEO LG Innotek, Lee Ung-beom.

