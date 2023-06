6 Rekomendasi Film Bioskop 2023 Hingga Juni, Catat Jadwalnya

Bisnis.com, JAKARTA - Film bioskop terbaru yang tayang pada tahun 2023, cukup lengkap dengan adanya genre horor hingga action. Film terbaru ini bisa ditonton untuk anak-anak hingga dewasa. Mulai dari kartun Disney The Little Mermaid hingga Fast X yang sedang viral juga. Ada Sebagian orang yang memilih tontonan yang tidak menguras pemikiran dan memilih untuk bersantai.

Daftar Film Bioskop 2023 Terbaru

1. Guardian of The Galaxy Vol.3

Rekomendasi film bioskop 2023 terbaru yang pertama adalah Guardian of The Galaxy Vol.3. Setelah peristiwa Avengers: Endgame, Guardians of the Galaxy kembali beraksi untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan di galaxy. Namun, saat ini mereka memilih untuk tinggal dan menetap di knowhere.

Pada awalnya semua terkendali hingga Adam Warlock datang dengan misi menculik Rocket. Sayangnya, ia gagak menculik Rocket tapi membuat Rocket terluka sangat parah. Kini ia dalam keadaan sekarang dan hampir tewas.

Baca Juga : 7 Rekomendasi Film Indonesia Terbaik Tahun 2023

2. Fast X

Film ini masih mengusung para pelakon yang sudah tidak asing di mata penonton seperti Vin Diesel (Dom Toretto), Jordan Brewster (Mia Toretto), Tyrese Gibson (Roman), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Ludracis (Tej), hingga Jason Statham (Shaw).

Film ini mengisahkan tentang keluarga Dom yang diteror oleh oleh musuh baru. Disinyalir, karekter yang bernama Dante-anak Herman Rayes-berniat untuk membalas dendam pada Toretto.

film fast tayang di bioskop Perbesar

3. Sewu Dino

Film ini dibuat berdasarkan thread Twitter dan novel dari simpleman yang sebelumnya sukses dengan kisah KKN di Desa Penari. Berbeda dengan KKN di Desa Penari, film ini akan membawa horor yang dikaitkan dengan ilmu santet. Semua terror berawal dari Sri. Ia hanya seorang gadis desa biasa yang berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Suatu hari, Sri ditawarkan sebagai ART dengan tawaran gaji yang fantastis. Setelah mengamini tawaran itu, Sri dibawa ke sebuah rumah mewah. Namun, rumah mewah ini penuh kejanggalan. Ia terletak di tengah hutan, jauh dari peradaban. Bahkan tidak ada tetangga di sekitarnya, sehingga kisah mistis pun makin terasa.

sewu dino Perbesar

4. Dedemit: Diikuti Makhluk Halus

Film dengan genre horor ini dibintangi oleh Ikram Noer, Fildza Burhan, Nurfadilah Hanifah dan disutradari oleh Hendra Sirajuddin. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Andi marlina (Fildzah Burhan) yang menyelidiki rumah peninggalan ayahnya setelah bertahun-tahun tidak dikunjungi.

Andi bersama dengan teman-temannya pun mengunjungi rumah tersebut. Namun, di tengah melakukan penyelidikan Andi dan teman-temannya malah mendapat terror mistis yang mengganggu kenyamanan.

dedemit Perbesar

5. Book Club: The Next Chapter

Film ini merupakan seri kedua dari film Book Club. Masih diperankan oleh Ane Fonda, Mary Steenburgen, Diane Keaton, dan Candice Bergen film ini sudah tayang pada 12 mei 2023. Kali ini, keempat sahabat yang tergabung ke dalam sebuah klub buku tersebut akan berjalan-jalan ke Italia. Di sana, mereka melakukan perjalanan khusus perempuan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.

book club Perbesar

6. Hello Ghost

Rekomendasi film bioskop 2023 terbaru yang terakhir adalah Hello Ghost. Falcon Pictures kembali merilis film asal Korea Selatan pada Mei 2023, yaitu Hello Ghost. Film ini merupakan remake dari film Korea berjudul sama yang sangat populer Ketika dirilis pada 2010 lalu.

Film ini berkisah tentang seorang Pria yang bernama Kresna (Onadio Leonardo) yang diikuti oleh empat hantu setelah ia gagal percobaan bunuh diri. Keempat hantu tersebut hanya akan pergi jika Kresna mau memenuhi permintaan mereka masing-masing.

hello ghost Perbesar



Itulah beberapa rekomendasi film bioskop 2023 yang mungkin belum pernah kamu tonton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News