Aktris Korea Park Soo Ryun Meninggal Jatuh Dari Tangga, Organ Didonorkan

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris populer Korea Park Soo Ryun, meninggal pada 11 Juni setelah jatuh dari tangga, lapor media Korea Soompi.

Dia meninggal ketika menginjak usia 29 tahun. Kecelakaan itu dilaporkan terjadi hanya sehari sebelum jadwal penampilannya di Pulau Jeju.

Kecelakaan malang itu terjadi ketika Ryun jatuh dari tangga saat kembali ke rumahnya, menurut tabloid Korea Selatan lainnya, Osen.

Dia segera dilarikan ke rumah sakit di mana upaya untuk menyadarkannya dilakukan. Namun, dokter menyatakan otaknya mati.

Keluarga yang berduka telah memutuskan untuk menyumbangkan organnya untuk menghormati ingatannya.

Ibu Park Soo Ryun mengatakan kepada Soompi, 'hanya otaknya yang tidak sadarkan diri, dan jantungnya masih berdetak.

"Pasti ada seseorang yang sangat membutuhkan [organ]. Sebagai ibu dan ayahnya, kita akan dapat hidup terhibur [dengan pemikiran bahwa hatinya] telah pergi ke seseorang dan sedang berdetak.''

Upacara terakhirnya akan dilakukan pada hari Senin dan prosesi untuk menghormatinya akan diadakan pada tanggal 13 Juni.

Aktris kelahiran tahun 1994 dan memulai debutnya pada tahun 2018 dengan musikal Il Tenore. Dia kemudian tampil di sejumlah musikal, Finding Mr. Destiny, The Days We Loved, Siddhartha, THE CELLAR.

Dia juga muncul dalam drama sejarah JTBC Snowdrop bersama Jisoo Blackpink dan Jung Hae In. Dalam serial tersebut, dia berperan sebagai mahasiswa yang ditahan yang kemudian dibebaskan oleh pihak berwenang.

