Rex Orange County Konser di Indonesia, Ini Jadwal War Tiketnya

Bisnis.com, SOLO - Rex Orange County (ROC) siap menggelar konsernya di Jakarta pada 14 Oktober 2023.

Konser ini digelar sebagai bagian dari tur Asia yang bertajuk Rex Orange County Live in Asia 2023 Tour. Nantinya konser akan berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol.

Kabar ini diumumkan langsung oleh promotor konser musik Ismaya Live di akun Instagramnya pada Selasa (13/6/2023).

"Returning to the road this fall, Rex Orange County is back with Live in Asia 2023 Tour! Get ready to sing and dance along to his bright blend of hip-hop, jazz, and bedroom pop music. Happening on October 14 at Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta," tulis Ismaya Live.

Pihaknya juga langsung mengumumkan harga tiket dan seatplan untuk konser ini. Adapun tiket yang paling murah dibanderol dengan harga Rp600 ribu.

Sedangkan yang paling mahal dihargai Rp1,2 juta untuk kategori CAT1.

Berikut detail harga tiket Rex Orange County:

Cat 1: Rp1.200.000

Cat 2 (A, B, C): Rp700.000

Cat 3: Rp600.000

Festival 1: Rp990.000

Festival 2: Rp880.000

Untuk CAT 1,2,3 adalah kategori seating atau duduk. Sedangkan Festival 1&2 untuk penonton yang berdiri.

Harga di atas belum termasuk 15 pajak pemerintah dan 5 persen biaya admin.

Penjualan tiket di buka pada 16 Juni mendatang pukul 11.00 WIB melalui laman Ismaya Live.

