Profil Rahmania Astrini Penyanyi Pembuka Konser Coldplay di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - PK Entertainment, promotor yang mendatangkan Coldplay ke Jakarta dalam konser Music of The Spheres, mengumumkan bahwa special guest konser itu adalah penyanyi muda Indonesia bernama Rahmania Astrini.

Lewat akun instagramnya, PK Entertainment mengumumkan hal tersebut hari ini, Senin 12 Juni 2023.

Rahmania Astrini juga ikut merepost postingan PK Entertainment tersebut di akun instagram pribadinya.

Rahmania Astrini Purwono merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu yang memulai karier di industri musik pada tahun 2017 dengan merilis singel perdananya berjudul "Menua Bersama".

Dia lahir pada 4 Juli 2001 (umur 21); Northampton, Massachusetts, Amerika Serikat.

Astri dikenal pertama kali melalui sosial media karena sering mengcover lagu di Instagram serta YouTube.

Pada tahun 2017, Astri terjun ke industri musik, bergabung dengan perusahaan rekaman Warner Music Indonesia dan merilis singel perdananya berjudul "Menua Bersama" pada 24 November 2017.

Karena lagu itu, dia dinominasikan dalam penghargaan musik Anugerah Planet Muzik 2018 untuk kategori Artis Baru Wanita Terbaik.

Album Mini

1. Adolescent: Rilis: 2 Februari 2021

2. Space: Rilis: 24 Maret 2023

Single

2017

"Menua Bersama"

2018

"Aku Cinta Dia"

"Karenamu"

2019

"Tak Lagi Sama"

2020

"Tanpa Rindu"

"Tak Bisa"

"Runaway"

"Finally Found You"

"Shush"

2021

"Shush (The Only One)"

"When You, Were Mine"

"Butterfly"

2022

"Pizza Pepperoni"

"I Don't Mind: Red+Blue"

"Untitled"

2023

"Goodnight Kiss"

"Ground Zero"

"Nobody But You"

