Dubes AS Kim Berharap Putri Ariani Lolos ke Babak Berikutnya dalam Americas Got Talent

Bisnis.com, JAKARTA - Putri Ariani yang memperoleh golden buzzer dalam America’s Got Talent tampil menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara resepsi kemerdekaan Amerika Serikat (AS), Selasa malam (27/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Sung Yong Kim mengatakan bahwa Putri memiliki bakat yang luar biasa dan berharap dapat lolos ke tahap berikutnya.

“Dia memiliki bakat yang luar biasa, dan saya berharap yang terbaik untuknya agar dapat maju ke babak berikutnya di kompetisi America’s Got Talent” ujar Kim.

Acara resepsi kemerdekaan AS sendiri memiliki tema 'Red, White, and Bluegrass: Celebrating The 247th Year Of American Independence and Our Culture Diversity'. Tema tersebut menurut Kim, menggambarkan kesamaan demokrasi antara Indonesia dan AS yang penuh dengan keberagaman. P

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Duta Besar AS untuk Asean Yohannes Abraham dan Asean Deputy Secretary-General, Michael Tene hadir dalam perayaan ini.Luhut bersama dengan Dubes Kim juga sempat membahas mengenai hubungan kerjasama kedua negara beserta terkait kemajuan dari program JETP.

