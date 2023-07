Lebih Parah dari Coldplay, Antrean Tiket Konser Taylor Swift Capai 1 Juta dalam 10 Menit

Bisnis.com, SOLO - Pembelian tiket General On-sale untuk konser Taylor Swift The Eras Tour yang dibuka pada hari ini, Rabu (5/7/2023) memludak.

General on-sale ini ditujukan hanya bagi pemilik kartu UOB. Kemudian pembelian tiket pre-sale akan dibuka pada Jumat (7/7/2023).

Meski hanya ditujukan untuk pemegang kartu UOB, ternyata antrean war tiket ini mencapai 1 juta lebih dalam 10 menit.

Melansir The Straits Times, hingga pukul 12.10, pelanggan sudah menerima nomor antrean di kisaran satu juta.

Bahkan, dari pantauan Bisnis, pada pukul 11.20 WIB, sudah ada sekitar 936.761 orang yang masuk untuk mengantre.

Sesuai prediksi Ticketmaster, penjualan tiket Taylor Swift ini akan membludak karena banyaknya penggemar yang antusias untuk melihat idolanya.

Saat penjualan tiket dimulai, pembeli yang berada di website Ticketmaster akan diarahkan ke halaman lain yang bertuliskan “you are now in the queue”, diikuti dengan nomor antrian di bagian bawah yang disertai dengan loading bar.

Saking banyaknya, loading antrean ini pun nampak tak bergerak sama sekali ketimbang war tiket Coldplay pada beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pihak Ticketmaster meminta para calon pembeli untuk masuk ke akun Ticketmaster mereka selambat-lambatnya 10 menit sebelum tiket resmi dijual.

Di sisi lain, UOB mengatakan bahwa penjualan tiket Taylor Swift ini membuat pendaftaran untuk kartu kartu dan debit melonjak tajam dalam beberapa minggu.

Bank mengatakan aplikasi kartu kredit baru dari Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Vietnam naik rata-rata 45 persen setiap hari dari 21-27 Juni, dibandingkan dengan minggu-minggu awal bulan ini.

Aplikasi kartu debit di Singapura dan Vietnam meningkat lebih dari dua kali lipat, naik hampir 130 persen untuk periode yang sama.

