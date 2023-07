Dapat Kode Unik? Ini Cara Beli Tiket Konser Taylor Swift di Singapura

Bisnis.com, SOLO - Penjualan tiket General on Sale untuk konser Taylor Swift The Eras Tour in Singapore akan dibuka pada hari ini, Rabu (5/7/2023) pukul 12.00 waktu setempat.

Namun sebelum itu, penggemar yang ingin melakukan war tiket harus memiliki kode akses unik yang didapatkannya setelah mendaftar menjadi penggemar.

Pendaftaran penggemar itu dilakukan pada beberapa waktu lalu. Kode unik ini nantinya dikirim ke email dan nomor telepon terdaftar, sebagai akses pembelian tiket.

Kode unik konser Taylor Swift di Singapura ini sudah bisa diterima oleh penggemar pada hari ini, Rabu 5 Juli 2023.

Meskipun tidak diinformasikan detail waktu menerima kode akses, penggemar diharapkan terus mengecek email secara berkala dan memeriksa folder spam/sampah.

Lalu bagaimana cara melakukan pembelian tiket setelah mendapat kode akses unik ini?

Cara beli tiket konser Taylor menggunakan kode akses unik:

Pertama yang harus dilakukan yakni mengecek apakah Anda mendapat kode akses atau tidak. Buka e-mail dan cari pesan dari ticketmaster.sg Apabila ada, maka Anda terpilih untuk bisa mengakses pembelian tiket Di dalam email tersebut, terdapat link khusus menuju situs jadwal konser Taylor Swift “The Eras Tour” serta kode akses unik Salin kode akses dan klik link yang diberikan oleh ticketmaster.sg Apabila waiting room belum terbuka, Anda akan masuk ke laman bernama “Lobby”, sebelum Anda bisa melakukn war tiket Setelah beberapa saat, klik “Join Waiting Room” untuk masuk ke laman antrian Nantinya Anda akan mengetahui waktu tunggu dan jumlah penggemar yang mengantre sebelum masuk ke laman pembelian di ticketmaster.sg Apabila Anda berhasil masuk ke laman pembelian tiket, akan muncul kotak untuk memasukkan kode unik yang sudah Anda dapatkan. Kode akses inilah yang menghubungkan ke laman ticketmaster.sg Sudah masuk ke halaman pembelian, mulailah klik "Find Tickets" di setiap tanggal yang tersedia, sesuai dengan yang Anda inginkan Pilih section dan jumlah pembelian sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian klik "Best Available” dan Anda akan mengisi captcha Setelah berhasil, Anda akan menerima detail informasi pembelian tiket dan diminta untuk melakukan pembayaran Apabila semua sudah berhasil, Anda dapat melihat riwayat pembelian tiket Anda di menu "My Ticket"

