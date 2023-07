Dapat Banyak Penghargaan, Ini Sinopsis Film Voice of Silence

Bisnis.com, JAKARTA - Voice of Silence sempat dibicarakan lagi oleh publik beberapa hari ini di media sosial, terutama TikTok. Padahal, film ini bukan termasuk film baru.

Film dari Korea Selatan Voice of Silence yang rilis pada 2020 ini pernah masuk ke banyak nominasi dan mendapatkan banyak penghargaan. Penghargaan yang diraih film ini mulai dari aktor terbaik hingga film terbaik.

Film ini mendapatkan total penghargaan sebanyak 20 dan masuk ke dalam 21 nominasi. Voice of Silence telah memenangkan kategori Best Film di Fantasia Film Festival 2021. Di acara penghargaan yang sama, Yoo Ah In yang merupakan pemeran utama juga memenangkan kategori Best Actor.

Film ini disutradarai dan ditulis oleh Hong Eui Jeong. Ini merupakan film pertama yang disutradarai dan ditulisnya. Sebelumnya, Hong hanya menulis dan menyutradarai film-film pendek, seperti Habitat dan Better Than Tomorrow. Hong juga sebelumnya juga lebih berperan dalam pencahayaan dan kamera saat produksi film.

Voice of Silence membawa Hong ke acara-acara film besar, bahkan memenangkan berbagai nominasi. Salah satu penghargaan yang dimenangkan oleh Hong adalah kategori Best Director di Director’s Cut Award 2022 dan Best Director di Baek Sang Art Awards 2021.

Dibintangi oleh aktor-aktor terkenal, seperti Yoo Ah In dan Yoo Jae Myung, membuat film ini semakin dikenal oleh masyarakat. Yoo Ah In yang saat ini sedang tersandung beberapa kasus mendapatkan banyak penghargaan karena membintangi film ini. Penghargaan seperti Best Actor didapatkan olehnya di berbagai acara penghargaan.

Yoo Jae Myung juga pernah mendapatkan nominasi sebagai Best Supporting Actor di Baek Sang Art Awards dan Buil Film Awards karena Voice of Silence. Dia sebelumnya pernah membintangi serial terkenal, seperti Hospital Playlist dan Itaewon Class.

Voice of Silence dibuat dengan anggaran sekitar US$1,14 juta atau Rp17 miliar. Kemudian, pendapatan kotor dari seluruh dunia adalah US$3.271.053 atau Rp49 miliar.

Sinopsis film ini menceritakan tentang Tae In (Yoo Ah In) dan Chang Bok (Yoo Jae Myung) bekerja untuk organisasi kejahatan. Tugas mereka adalah membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh kelompok kejahatan. Mereka melaksanakan pekerjaannya dengan tekun dan profesional.

Suatu hari, mereka dipekerjakan oleh klien mereka, Yong Seok. Misi yang dikerjakannya membuat Tae In dan Chang Bok harus menculik Cho Hee, anak berusia 11 tahun. Keesokan harinya, mereka ingin membawa Cho Hee ke Yong Seok, tetapi YongSeok ditemukan tewas.

Alhasil, Tae In membawa Cho Hee ke rumahnya. Di rumahnya Cho Hee malah melakukan hal yang membuat Tae In dan adiknya merasa berhutang budi dengannya. Tae In dan adiknya hidup lebih baik karena keberadaan Cho Hee.

Kemudian, Tae In dan Chang Bok menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak terduga. Kira-kira apa ya situasi yang tidak terduga itu? Apakah Tae In, Chang Bok, Cho Hee, dan adik Tae In akan menemukan kebahagiaan masing-masing?

Tonton Voice of Silence untuk mendapatkan jawabannya! Film ini dapat ditonton di aplikasi Prime Video.

