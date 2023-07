Gampang Lupa? Berikut Makanan untuk si Pelupa

Bisnis.com, JAKARTA – Otak memiliki bermacam fungsi, salah satunya kognitif. Fungsi kognitif adalah kemampuan mental manusia untuk berpikir secara rasional.

Misalnya, mempelajari sesuatu, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan fokus pada sesuatu. Fungsi kognitif juga melibatkan memori atau daya ingat, baik jangka panjang maupun pendek.

Fungsi-fungsi tersebut tentu sangat diperlukan dalam menghadapi aktivitas harian, terutama dalam belajar dan bekerja. Dengan demikian, fungsi otak yang satu ini penting untuk dipelihara.

Baca Juga Ini 4 Kebiasaan yang dapat Meningkatkan Fungsi Otak

Untuk mengoptimalkan fungsi kognitif otak, Anda membutuhkan asupan makanan sehat dengan nutrisi yang tepat. Ahli nutrisi telah menemukan kandungan nutrisi yang baik bagi otak.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah makanan untuk otak yang bisa membantu meningkatkan fungsi kognitif.

1. Sayuran Hijau

Sayuran hijau mengandung lutein, folat, dan beta karoten yang terbukti bisa membantu mengurangi penurunan fungsi kognitif.

Oleh sebab itu, jenis sayuran seperti bayam, kale, brokoli bagus untuk dikonsumsi, terutama oleh lansia. Brokoli juga mengandung vitamin K yang bagus untuk daya ingat.

Baca Juga Ini Dia 6 Makanan untuk Kesehatan Otak

2. Blueberry

Buah beri, terutama blueberry yang berwarna gelap memiliki kandungan flavonoid yang bisa membantu daya ingat. Orang yang rutin mengonsumsi blueberry terbukti memiliki kecepatan memproses informasi lebih cepat dan daya ingat lebih baik. Blueberry direkomendasikan bagi anak-anak dan lansia.

3. Ikan Berminyak

Ikan dengan kandungan minyak yang tinggi terkenal sebagai bahan makanan yang baik untuk otak. Contohnya adalah salmon, tuna, sarden, dan ikan kod. Ikan berminyak adalah sumber asam lemak omega-3.

Omega-3 dibutuhkan otak untuk membangun otak dan sel saraf. Kandungan ini juga diperlukan untuk meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar.

Baca Juga Kesepian Bikin Otak Menyusut dan Demensia

4. Telur

Telur adalah bahan makanan yang kaya akan nutrisi bagi otak, seperti vitamin B6, B12, folat, kolin, dan lutein. Kolin adalah nutrisi yang penting untuk perkembangan daya ingat.

Telur menjadi sumber kolin yang mudah ditemukan dan baik untuk dikonsumsi oleh segala usia. Konsumsi rutin bagi orang dewasa akan meningkatkan kemampuan kognitif.

5. Jeruk

Jeruk mengandung vitamin C, B6, thiamin, dan hespiredin yang tinggi. Vitamin C adalah faktor utama dalam mencegah penurunan kesehatan mental. Vitamin C juga membantu meningkatkan daya fokus dan daya ingat seseorang.

Kandungan antioksidan pada jeruk juga akan menangkal radikal bebas yang merusak sel otak.

6. Kopi dan Teh

Kandungan kafein dalam kopi dan teh baik untuk meningkatkan fungsi mental, menguatkan memori, meningkatkan mood, dan konsentrasi.

Teh hijau juga bisa membantu Anda agar merasa lebih tenang dan mengurangi kecemasan. Oleh sebab itu, rutin mengonsumsi teh atau kopi adalah kebiasaan yang baik.

7. Kacang

Kacang-kacangan adalah sumber lemak nabati, antioksidan, dan vitamin E. Vitamin E berfungsi dalam melindungi sel otak dari radikal bebas.

Jenis kacang yang paling baik untuk kesehatan otak adalah kacang walnut atau kenari. Walnut kaya akan asam lemak omega-3 yang bagus untuk daya ingat dan kognitif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News