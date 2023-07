Lirik dan Chord Klebus - Denny Caknan

Bisnis.com, JAKARTA - Video musik lagu Klebus dirilis pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui akun YouTube DC Production. Karya Andry Priyanta ini dinyanyikan oleh Denny Caknan.

Hingga saat ini, video musik tersebut sudah mendapatkan 36 juta views. Banyak juga yang menyampaikan pendapatnya di kolom komentar.

Lagu ini menceritakan tentang kisah seseorang yang bertepuk sebelah tangan. Klebus dalam bahasa Jawa berarti basah kuyup, yang menggambarkan kondisi seseorang yang merana. Bahkan katanya lirik lagu Klebus ini cukup relate dengan muda-mudi yang pernah menjadi korban pelarian kekasihnya.

Baca Juga Lirik dan Chord Tak Ingin Usai - Keisya Levronka

Chord Klebus - Denny Caknan

intro : C D Bm E

C D G . .

G C

dalane rame atiku sepi . .

Am D

angen – angen tresno . . dibales tresno . .

Bm E

nyatane tresno dibales maturnuwun . .

Am D

uwis nyaman , sempet sayang

Em D C

kok malah ngilang . .

G C – Bm

meh lungo angel bertahan loro . .

Am D – ( C )

nyobo selalu ono meski kowe ra ono roso . .

Bm E

roso sing jebul tak rasakne dewe

Am D

kebacut sayang , ngek i harapan

G

kowe milih liyane . .

Baca Juga Chord dan Lirik Lagu Laskar Pelangi - Nidji

C D

langite peteng . .

Bm Em

udane soyo deres klebus tekan atiku . .

Am

cedak E karo aku . .

D G

nanging atimu dinggo wong liyo . .

Reff :

C D Bm

wis dalane . . dadi pelarian . .

E Am D G

dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan . .

C D Bm

aku sing sayang . . aku sing berjuang . .

E Am – Bm

bagianmu koyo biasane . .

C D ( Em )

bagian sing nglarani aku wae . .

Baca Juga Coldplay - Viva La Vida Lirik dan Chordnya

musik : Em D C – D

ho . . ooooo . .

Em D C D

C D

langite peteng . .

Bm Em

udane soyo deres klebus tekan atiku . .

Am

cedak E karo aku . .

D G

nanging atimu dinggo wong liyo . .

Reff :

C D Bm

wis dalane . . dadi pelarian . .

E Am D G

dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan . .

C D Bm

aku sing sayang . . aku sing berjuang . .

E Am – Bm

bagianmu koyo biasane . .

C D

bagian sing nglarani

C D Bm

wis dalane . . dadi pelarian . .

E Am D G

dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan . .

C D Bm

aku sing sayang . . aku sing berjuang . .

E Am – Bm

bagianmu koyo biasane . .

C D G

bagian sing nglarani aku wae . .

Am

bagianmu koyo biasane . .

C D ( C )

bagian sing nglarani aku wae . .

Lirik Lagu Klebus - Denny Caknan

Dalane rame atiku sepi

(Jalanan ramai, hatiku sepi)



Angen angen tresno dibales tresno

(Angan-angan cinta dibalas cinta)



Nyatane tresno dibales maturnuwun

(Kenyataannya cinta dibalas terima kasih)



Uwis nyaman, sempet sayang, kok malah ngilang

(Sudah nyaman, sempat sayang, kok malah menghilang)



Meh lungo angel bertahan loro

(Ingin pergi susah bertahan sakit)



Nyobo selalu ono meski koe raono roso

(Mencoba selalu ada meskipun kau tak ada rasa)



Roso sing jebul tak rasakne dewe

(Rasa yang ternyata aku rasakan sendiri)



Kebacut sayang, ngek i harapan, koe milih liyane

(Terlanjur sayang, memberi harapan, kau memilih yang lain)



Langite peteng, udane soyo deres klebus tekan atiku.

(Langitnya gelap, hujan makin deras basah kuyup sampai hatiku)



Cedak e karo aku, nanging atimu dinggo wong liyo

(Dekatnya dengan aku, namun hatimu untuk orang lain)



Wis dalane dadi pelarian dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan

(Sudah jalannya menjadi pelarian buat dirimu yang sedang butuh hiburan)



Aku sing sayang, aku sing berjuang

(Aku yang sayang, aku yang berjuang)



Bagianmu koyo biasane, bagian sing nglarani aku wae

(Bagianmu seperti biasanya, bagian yang menyakiti aku saja)

Itulah lirik dan chord lagu Klebus dari Denny Caknan yang mungkin belum kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News