Kumpulan Promo Texas Chicken Agustus 2023, Gerai Waralaba yang Hampir Tutup

Bisnis.com, SOLO - Texas Chicken, restoran ayam goreng cepat saji asal Amerika Serikat (AS), akan segera menutup seluruh gerainya di Indonesia dalam waktu dekat ini.

Penutupan ini sejalan dengan habisnya kontrak waralaba antara PT Cipta Selera Murni Tbk. (CSMI) dengan Cajun Global LLC per 28 Februari 2023.

Meskipun begitu, beberapa restoran Texas Chicken masih membuka gerainya di beberapa kota. Di antaranya yakni Jakarta, Bandung, Solo, Sleman, dan Surabaya.

Di gerai-gerai tersebut, terdapat beberapa promo yang masih berlaku di bulan Agustus 2023 ini.

Berikut sejumlah promo Texas Chicken yang masih berlaku:

1. Comat Peka (Combo Hemat Pelajar-Karyawan)

Promo ini miliki harga Rp25.455 untuk menu 1 pcs ayam (Dada/Sayap) dengan rasa Spicy/Original, 1 nasi putih, dan 1 Cleo 330 ml.

2. Cashback OVO

Ada juga promo Texas Chicken menggunakan pembayaran OVO untuk mendapat cashback hingga Rp50 ribu.

3. Gratis Cutlery Set

Texas Chicken juga memberikan promo spesial gratis Cultery Set untuk setiap pembelian Combo Personal atau Combo Strarbox.

4. Gratis Coca-cola 1 L

Promo lainnya yakni gratis Coca-cola 1 liter untuk setiap pembelian Combo Family Saver. Menu ini termasuk 5 ayam (mix cut), 3 nasi, 3 minuman (M).

Syarat promo:

- Selama persediaan masih ada

- Berlaku untuk dine-in, take away, dan all delivery

