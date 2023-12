Kaleidoskop 2023: Daftar Restoran Barat yang Tutup, Ada Wendy's hingga Carl's Jr

Bisnis.com, JAKARTA -- Lepas dari masa pandemi, tak sedikit usaha tempat makan atau restoran yang menyerah dan terpaksa tutup, termasuk sejumlah restoran Barat yang buka di Indonesia.

Sepanjang 2023, ada beberapa restoran legendaris, terutama restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang terpaksa tutup di Indonesia, utamanya karena mengalami kerugian.

Kepergian restoran-restoran ini cukup disayangkan oleh masyarakat Indonesia, karena beberapa di antaranya ada yang sudah ada di Indonesia sejak lama dan mengisi kenangan masa kecil para penggemarnya.

Namun, ada pula beberapa merek restoran yang kembali setelah pindah tangan kepemilikan mereknya, sehingga para penggemarnya tak perlu khawatir.

Berikut ini beberapa restoran yang mengumumkan menutup gerainya di Indonesia sepanjang 2023:

1. Wendy's

Wendy’s, restoran cepat saji asal Amerika Serikat resmi menutup outletnya di Pondok Indah Mall (PIM) pada Jumat (13/1/2023).

Dalam unggahan di media sosialnya, pihak Wendy’s PIM juga mengucapkan terima kasih untuk momen dan kebersamaan dengan para pelanggan yang pernah berkunjung ke outlet Wendy’s PIM.

Postingan tersebut langsung dibanjiri oleh komentar netizen. Tak sedikit yang membagikan kenangannya selama berkunjung ke Wendy’s PIM.

“Ini termasuk outlet tertua nih, awal makan disini tahun 97an, makan disini setelah berenang & selalu pesan Broccoli & Cheese, setelah itu muncul menu Chili, wah itu The Best BGT... Thank you Wendy's yang mengisi waktu kecil saya,” tulis akun Instagram @daniwahjono.

Perjalanan bisnis Wendy’s di awali atas kecintaan pendirinya, Dave Thomas, terhadap menu hamburger. Diketahui, dirinya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengunjungi setiap kedai hamburger yang dia temukan.

Namun, seorang teman menyebutkan bahwa sulit mendapatkan makan siang yang enak di pusat kota Columbus dan sosoknya pun menangkap hal tersebut menjadi sebuah peluang bisnis.

Alhasil, Dave Thomas membangun restoran pertama Wendy’s di Columbus, Ohio, pada 1969. Filosofi nama restoran cepat saji Wendy’s ternyata berasal dari nama putri Dave Thomas, yakni Wendy Thomas. Wendy’s merupakan restoran cepat saji skala internasional yang mengandalkan menu burger dan ayam goreng tepung renyahnya.

Bahkan, logo bisnis Wendy’s juga memuat gambar kartun seorang gadis berambut merah yang tersenyum adalah representasi dari penampilan sang putri itu sendiri.

Wendy’s memasuki pasar Indonesia pada 1991, diketahui pada 2006 terjadi pengambil alihan pemegang hal waralaba, dari yang sebelumnya PT Wendy Citrarasa menjadi Sierad Produce.

Kemudian pada 2012, pemegang hak waralaba Wendy’s di Indonesia diambil alih oleh Trans Corp, yang merupakan anak perusahaan CT Corp.

