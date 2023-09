Jadwal Sambutan Raline Shah dan Choi Siwon Suju di KTT Asean 2023

Bisnis.com, SOLO - Raline Shah dan Choi Siwon Super Junior akan turut bicara di KTT Asean 2023, berikut adalah jadwalnya.

Rangkaian gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 masih berlangsung. Hari ini, Senin (4/9/2023), akan digelar berbagai agenda di beberapa titik di Jakarta.

Agenda KTT Asean hari ini akan dimulai dengan penerimaan para delegasi KTT Asean oleh Menlu RI, Retno Marsudi di Sekretariat Asean.

Menurut jadwal, para delegasi ini akan membahas berbagai isu di kawasan lewat ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM).

Setelahnya akan ada agenda 27th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting dan 34th ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting.

Kemudian acara akan dilanjut dengan Upacara Penandatanganan Instrumen Aksesi Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).

Namun yang tak kalah menarik, ada dua aktris kenamaan yang akan turut meramaikan rangkaian acara KTT Asean 2023 hari ini, Senin 4 September 2023.

Artis Indonesia, Raline Shah dan bintang Korea Selatan, Choi Siwon bakal turut memberikan sambutan khusus di acara tersebut.

Menurut jadwal, Raline Shah akan memberikan sambutan pada pukul 14.45 - 14.45 terkait peran generasi muda untuk masa depan Asia Tenggara.

Raline Shah akan memulai sambutan setelah pemaparan dari Nguyen Quang Vinh, Ketua ASEAN-BAC Vietnam, DIA. Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Vietnam, dan M. Arsjad Rasjid P.M., dan Ketua ASEAN-BAC 2023 selesai.

Sementara Choi Siwon nantinya akan bertindak sebagai Duta Besar Regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik.

Siwon akan memberikan sambutannya pada pukul 16.40 - 16.50. Dalam sambutan khususnya, Choi Siwon akan menyampaikan visinya tentang ASEAN pada tahun 2045.

Ia akan menyoroti peran rasa saling percaya dan pemahaman dalam hubungan antar masyarakat yang merupakan landasan bisnis dan investasi internasional.

