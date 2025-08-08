Banjir Promo dan Diskon Spesial HUT Ke-80 RI, Simak Daftarnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Momen perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI akan banyak diramaikan dengan diskon dan harga spesial.

Buat Anda para pemburu diskon, ini merupakan momen yang tepat karena biasanya para pemilik usaha memberikan diskon besar-besaran.

Salah satu hadiah utama adalah tarif khusus untuk seluruh angkutan publik di Jakarta pada Hari Kemerdekaan. Pemerintah memutuskan bahwa pada 17 Agustus 2025, tarif semua moda transportasi umum memiliki harga spesial.

Pada tanggal 17 Agustus 2025 semua angkutan massal publik di Jakarta baik Jaklingko, Transjakarta, LRT, MRT, dan KRL akan diberlakukan tarif hanya Rp80. Jadi, mau menggunakan angkutan publik di Jakarta apa saja, tarifnya hanya Rp80.

Selain itu, pemerintah bersama pelaku usaha retail modern dan pusat perbelanjaan menginisiasi program diskon nasional yang akan berlangsung sepanjang bulan Agustus. Program ini memberikan potongan harga hingga 80 persen sebagai bagian dari semangat memeriahkan bulan kemerdekaan.

Simak ragam promo HUT ke-80 RI tahun 2025 ini

1. Diskon MRT hingga LRT

2. Traveloka

Diskon sampai dengan 50% dan diskon sampai dengan Rp1,7 juta untuk harga hotel dan tiket pesawat

Promo ini berlaku dari 31 Juli 2025 sampai dengan 10 Agustus 2025.

3. DAMRI

Spesial HUT RI ke-80, kamu bisa dapet 1 tiket GRATIS tiap beli 1 tiket DAMRI buat rute AKAP!

Yes, BUY 1 GET 1 gengs~ Tapi cuma bisa dibeli pas tanggal 17 Agustus 2025 yaa, jadi set alarm dari sekarang!

Promo berlaku buat keberangkatan 17 Agustus – 17 September 2025. Cus langsung bookingnya di website DAMRI (bukan di apps ya), karena di situlah tempat keramatnya promo ini muncul!

4. Shihlin

Selama bulan Agustus 2025, Shihlin menghadirkan promo diskon 20% setiap pembelian di hari Senin-Jumat di jam 10.00-11.00 WIB.

Pada periode promo berlangsung tersedia:

Popcorn Cihcken Rp41.000

XXL Cripsy Chicken Rp38.500

Seafood Tempura Rp37.500

Sweet Plum Potato Rp29.500

Crispy Salt Pepper Mushroom Rp31.500

Suprice Bowl Rp33.000

Salad Warp Rp33.000.

Selain diskon 20%, dalam rangka ulang tahun Shihlin ke-17, kamu juga bisa nikmatin XXL Crispy Chicken cuma Rp17.000.

Promo tersebut berlaku hanya untuk pembayaran pakai ShopeePay atau ShopeePay Later di tanggal 1-15 Agustus 2025.

5. Family Mart

Promo makanan Agustus 2025 berikutnya hadir juga di Family Mart. Dengan hanya bermodal Rp15.000 kamu bisa cobain paket Selera Sambal Nusantara seperti:

Nasi Crispy Chicken Sambal Cobek

Sambal Ijo

Saus Gulai

Sambal Geprek.

6. Tous Les Jours

Buat yang pengen rayain Hari Kemerdekaan sambil makan manis, Tous Les Jours punya penawaran menarik:

Diskon 50% untuk whole cake

Beli 1 gratis 1 roti pilihan

Promo Tous Les Jours ini berlaku dari 8–21 Agustus 2025. Cocok buat perayaan bareng keluarga atau sekadar hadiah buat orang tersayang.

7. Wingstop

Promo makanan Agustus 2025 yang juga tak kalah menguntungkan hadir di Wingstop.

Berkolaborasi dengan Frestea, Wingstop menghadirkan promo spesial bertema kemerdekaan “MERDEKA 17845”. Adapun pilihan promonya ada:

Merdeka 1: 2 Churros + Frestea Jasmine – Rp17.845

Merdeka 2: Voodoo Fries + Frestea Jasmine – Rp17.845

Merdeka 3: 4 Boneless + Rice – Rp17.845

Merdeka 4: 2 Crunchy Wings + Rice – Rp17.845

Promo ini terinspirasi dari tanggal bersejarah 17-8-1945, dan pastinya bikin perayaan 17-an kamu makin meriah dan hemat.

8. McDonalds

Spesial untuk promo 8.8, kamu bisa nikmati cheeseburger a la carte hanya Rp10.000 di McDonalds.

Promo ini hanya berlaku satu hari di tanggal 8 Agustus 2025 mulai pukul 11.00 hingga 23.59 WIB.

9. Yoshinoya

Yoshinoya menghadirkan promo makanan Agustus 2025 yang dibanderol Rp88.000 untuk pilihan menu berikut:

Japanese Curry with Scrambled Egg + Ebi Fry 2 pcs + Es Cendol Gula Aren → Rp88.000 (diskon 15%)

Crispy Chicken 3 pcs → Rp88.000 (diskon 15%)

Premium Chicken Katsu → Rp88.000 (diskon 20%).

Perlu diketahui bahwa promo makanan di Yoshinoya Rp88.000 hanya berlaku di tanggal 8-14 Agustus 2025.

10. PHD

Promo makanan Agustus 2024 di PHD menawarkan paket hemat hanya dengan modal Rp80 ribuan saja.

Dalam promo PHD ini, kamu bisa dapetin: ‘

1 Regular Original Ultimate Pizza dengan pilihan topping menggoda seperti Cheese Madness, Creamy Chicken Alfredo, Honey BBQ Buldak, atau Fiery Cheesy Buldak

Ditambah 2 minuman segar: bisa pilih antara Lemon Tea atau Orange Delight.

Pas banget buat makan siang atau ngemil sore bareng teman dan keluarga. Porsinya cukup buat berdua, rasanya mantap, dan pastinya dompet tetap aman.

11. JCO

Dalam rangka ulang tahun ke-20, JCO ngadain promo manis buat para pecinta donat:

2 dozen donat → Rp116.000

1 dozen donat + 2 minuman → Rp116.000

1 dozen donat + 1 minuman + 1 Jcool Couple → Rp116.000

1 dozen donat + 2 Jcool Couple → Rp116.000

2 minuman → Rp60.000

2 Jcool Couple/Twist → Rp60.000

1 minuman + 1 Jcool Couple/Twist → Rp60.000

Promo berlaku 11–15 Agustus 2025 di seluruh outlet JCO dan JCO Food Truck. Bisa juga pesan online lewat aplikasi JCO atau situs resmi www.jcodelivery.com.

12. Gokana

Promo makanan Agustus 2025 di Gokana terdiri dari tiga pilihan menu:

Merdeka 1 (Teppan Set 1 + Ice Lemon Tea): Rp49.545

Merdeka 2 (Chicken Original Bento + Ice Lemon Tea): Rp51.818

Merdeka 3 (Chicken Collagen + Ice Lemon Tea): Rp56.818.

13. Roti’O

Promo sepesial kemerdekaan di Roti’O tersedia tiga pilihan menu, yaitu:

1 Roti’O + 1 Iced Black Tea hanya Rp17.000

4 Roti’O Rp45.000

8 Roti’O Rp80.000.

14. Ra chaa

Spesial menyambut semarak bulan kemerdekaan, Promo Raa Cha Merdeka bakal bikin harimu makin hemat dan kenyang. Selama bulan Agustus, kamu bisa nikmatin diskon 17%* buat dua pilihan paket lezat yang menggoda. Mau makan sendiri atau bareng temen, bebas aja – karena semuanya #TerserahItuRaaCha!

Paket Merdeka 1 cocok buat pecinta daging: Beef BBQ + Mix Vegetable A + Nasi Putih + Ice Lemon Tea.

Paket Merdeka 2 pas buat yang craving kuah-kuah seger: Tom Yum Noodle/Udon Sensation + Ice Lemon Tea.

Promo ini berlaku di seluruh outlet Raa Cha, dan kamu nggak perlu ribet – tanpa minimum pembelian, tinggal duduk manis dan nikmatin sajian nikmat dengan harga miring. Jangan tunggu sampe akhir bulan, karena makin cepet, makin puas makannya!

Syarat dan Ketentuan

Periode promo berlaku hingga 31 Agustus 2025.

Berlaku hanya untuk dine-in (makan di tempat).

Tidak ada minimum transaksi untuk bisa menikmati promo.

Harga belum termasuk pajak dan dapat berubah sesuai outlet.

Promo tidak dapat digabung dengan promo Grab Dine Out atau Go Dine In.

Promo bisa digabung dengan promo dari Bank atau E-Payment lainnya.

Berlaku di seluruh outlet Raa Cha Indonesia.

15. Sate Khas Senayan

Cashback 17% Khusus Untuk Member*, khusus untuk member Sarirasa Connect yang aktif. tanggal 16–18 Agustus 2025.

Merdeka rasanya kalau bisa makan enak dan dapet cashback juga!

Spesial buat kamu yang udah gabung jadi member, Promo Sate Khas Senayan Cashback 17% Member Sarirasa Connect siap manjain kamu dalam rangka HUT RI ke-80!

Selama periode 16–18 Agustus 2025, kamu bisa nikmatin cashback 17% tiap transaksi di Sate Khas Senayan, khusus untuk member Sarirasa Connect yang aktif. Gak ada kode ribet, cukup jadi member dan langsung dapet benefit-nya!

Sajian khas Jawa dan Bali di Sate Khas Senayan memang selalu jadi favorit, apalagi pas momen kemerdekaan kayak gini. Mau pesan Sate Ayam, Ayam Bakar Taliwang, Nasi Campur Bali, sampai Es Cendol yang nyegerin—semuanya makin mantap dengan cashback spesial

Belum jadi member? Gampang banget kok! Langsung daftar lewat link ini connect.sarirasa.co.id dan aktifkan akun kamu biar bisa ikut promonya.

Syarat dan Ketentuan Promo

Promo berlaku khusus untuk member Sarirasa Connect yang aktif.

Cashback 17% hanya berlaku untuk transaksi selama tanggal 16–18 Agustus 2025.

Promo berlaku untuk semua menu di Sate Khas Senayan.

Cashback akan dikreditkan sesuai mekanisme di aplikasi/akun Sarirasa Connect.

Promo tidak berlaku untuk pembelian dengan voucher atau promo lainnya.

Cashback hanya berlaku untuk dine-in, tidak berlaku untuk takeaway atau delivery melalui pihak ketiga.

16. Fiesta Steak

Promo Fiesta Steak Paket Merdeka Diskon Rp 17.000

Promo Fiesta Steak Paket Merdeka diskon Rp 17.000! Nikmati Round Steak + Sprite cuma Rp 64.545. Berlaku mulai tanggal 9–31 Agustus 2025.

Merdeka makin terasa kalau bisa nikmatin steak favorit dengan harga yang lebih ramah di dompet. Di Promo Fiesta Steak Paket Merdeka, kamu bisa dapetin 1 porsi Round Steak + 1 Sprite dari harga normal Rp 80.000 jadi cuma Rp 64.545 aja! Potongannya langsung Rp 17.000, tanpa kode promo, tanpa ribet, langsung nikmatin aja! Promo ini berlaku mulai 9 sampai 31 Agustus 2025, dan bisa kamu nikmatin all day di seluruh outlet Fiesta Steak. Cocok buat makan siang cepet, dinner ramean, atau sekadar self-reward setelah hari panjang.

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku untuk pembelian 1 paket yang terdiri dari 1 porsi Round Steak dan 1 Sprite.

Harga spesial Rp 64.545 sudah termasuk potongan Rp 17.000 dari harga normal Rp 80.000.

Berlaku selama periode 9–31 Agustus 2025.

Promo berlaku sepanjang hari selama jam operasional outlet.

Berlaku di seluruh outlet Fiesta Steak di Indonesia.

Tidak dapat digabungkan dengan promo lain yang sedang berlangsung.

Promo hanya berlaku untuk makan di tempat dan tidak berlaku untuk delivery atau takeaway.

17. Dapur Solo

Promo DAPUR SOLO Paket Makan Berdua Hanya 80 Ribu*

Promo DAPUR SOLO Paket Makan Berdua Hanya 80 Ribu*

Agustus makin seru dengan Promo Dapur Solo Merdeka Makan Berdua! Buat kamu yang pengen rayain momen kemerdekaan dengan makan enak berdua tanpa bikin kantong kering, ini dia paket hemat dari Dapur Solo yang pas banget.

Cuma dengan Rp80 ribu* aja, kamu dan teman atau pasangan bisa nikmatin pilihan paket makanan tradisional favorit yang penuh rasa dan penuh cinta budaya Indonesia. Ada tiga paket andalan yang bisa kamu pilih:

MERDEKA A

Nasi Megono Pekalongan + Gado-gado Lontong + 2 Es Teh Pandan Jawa

MERDEKA B

Kupat Tahu Magelang + Nasi Goreng Jawa + 2 Es Teh Pandan Jawa

MERDEKA C

Nasi Lengko Cirebon + Nasi Gudeg Jogja + 2 Es Teh Pandan Jawa

Semua menu dikemas komplit dengan minuman segar Es Teh Pandan Jawa yang khas. Perfect combo buat ngerayain kemerdekaan sambil sharing cerita dan senyum lebar bareng orang tersayang!

Promo ini khusus untuk makan di tempat dan berlaku di seluruh outlet Dapur Solo. Harga yang tercantum belum termasuk pajak dan biaya servis ya. Jadi pastikan siapin sedikit lebih kalau makan di resto.

Syarat dan Ketentuan Promo Dapur Solo Merdeka Makan Berdua

Promo berlaku untuk paket MERDEKA A, B, dan C sesuai yang tertera.

Harga promo Rp80.000 untuk 2 orang, belum termasuk pajak dan service charge.

Hanya berlaku untuk makan di tempat (dine-in) di outlet Dapur Solo.

Promo berlaku selama periode kemerdekaan Agustus 2025 atau selama persediaan masih ada.

Promo tidak dapat digabungkan dengan promo atau diskon lain.

Menu dan paket promo dapat berubah sesuai kebijakan Dapur Solo.

18. HopHop

Promo HOPHOP HUT RI ke-80 Cup ke-2 Cuma 8.000 aja*

Promo HOPHOP HUT RI ke-80 Cup ke-2 Cuma 8.000 aja*, tanggal 16 – 18 Agustus 2025



MERDEKA RASANYA!

Spesial dalam rangka HUT RI ke-80, HOPHOP hadir dengan promo yang bakal bikin kamu bebas haus dan tetap hemat. Ini dia Promo HOPHOP Beli 1 Gratis Cup Kedua Rp8000—yang wajib dicoba buat kamu pecinta minuman segar dan manis di tengah teriknya Agustus!

Gampang banget cara nikmatinnya!

Cukup beli 1 cup minuman favorit kamu minimal Rp27.000, dan kamu langsung bisa tebus cup ke-2 cuma Rp8.000 aja!

Varian minuman ke-2 yang bisa kamu pilih juga gak kalah menggoda:

Strawberry Lemonade (M)

Lychee Blend

Lychee Iced Tea (M)

Semua lengkap dengan FREE topping Lychee Jelly yang kenyal dan nyegerin!

Promo ini berlaku untuk pembayaran cashless dan hanya selama persediaan masih ada ya. Jadi pastikan kamu follow @hophop_indo biar gak ketinggalan info terbaru dan bisa langsung ikutan promonya

Syarat dan Ketentuan Promo

Promo berlaku untuk pembelian 1 cup minuman minimal senilai Rp27.000.

Cup ke-2 seharga Rp8.000 dengan pilihan rasa:

Strawberry Lemonade (M)

Lychee Blend

Lychee Iced Tea (M)

Setiap cup ke-2 mendapat topping Lychee Jelly secara gratis.

Pembayaran wajib menggunakan metode cashless.

Promo berlaku selama persediaan masih ada.

Wajib follow akun Instagram resmi @hophop_indo.