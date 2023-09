Aktor Senior Byun Hee-bong Meninggal Dunia Karena Kanker Pankreas

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar dukacita datang dari aktor veteran asal Korea Selatan Byun Hee-bong yang meninggal dunia pada usia 81 tahun, karena penyakit kanker pankreas.

Semasa hidup, aktor Byun Hee-bong pernah memenangkan penghargaan sebagai aktor paling populer dalam kategori televisi di Baeksang Arts Awards ke-21 untuk perannya dalam serial drama periode "The Joseon Dynasty 500 Years: Seoljungmae," dan aktor pendukung terbaik di Blue Dragon Awards ke-27 untuk perannya dalam "The Host".

Dilansir dari Antara, Byun Hee-bong meninggal dunia pada Senin (18/9/2023) karena kanker pankreas. Dia lahir pada 1942 dan tutup usia pada umur 81 tahun.

Baca Juga 6 Aktris dan Aktor Korea Selatan yang Bewarganegara Asing

Pihak keluarga Byn Hee-bong membeberkan kepada media di Korea Selatan, bahwa sang aktor menghembuskan napas terakhirnya saat berjuang melawan penyakit kanker pankreas yang sebelumnya telah dinyatakan remisi.

Sebagai informasi, Byun Hee-bong memulai karir sebagai aktor pada tahun 1965 melalui perekrutan pengisi suara MBC. Kemudian, dia muncul dalam berbagai proyek termasuk drama “My Too Perfect Sons,” “Blow Breeze,” dan “My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment” serta film “Memories of Murder,” “The Host, ” dan “Okja".

Pada 2020, Byun Hee-bong juga pernah meraih Eungwan Order of Cultural Merit dari pemerintah Korea Selatan sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap pengembangan budaya pop di negara itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News