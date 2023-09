Jepang Usir Pengunjung yang Berisik, Cek Etika Menginap di Hotel

Bisnis.com, JAKARTA – Di Jepang, tamu hotel yang melanggar aturan dan menunjukkan perilaku tidak menyenangkan bisa diusir.

Dilansir Asahi Shimbun (19/9/2023) Kementerian Kesehatan di Jepang merilis sebuah pedoman pada 5 September yang mengizinkan hotel dan penginapan untuk menolak tamu yang berulang kali menunjukkan perilaku agresif, termasuk meminta diskon yang tidak masuk akal serta mengajukan keluhan yang tidak masuk akal dan terus-menerus.

Kebijakan yang dirilis oleh Jepang dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang yang ingin bepergian dan menggunakan jasa hotel atau penginapan di Jepang maupun di tempat.

Terlepas dari aturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh suatu tempat atau pemerintahan, semua hal yang menunjukkan perilaku tidak menyenangkan terhadap orang lain dan menganggu ketenangan secara sengaja merupakan ketimpangan terhadap etika baik.

Menyikapi hal tersebut, Anda mungkin perlu mendalami etika-etika atau peraturan yang harus ditaati saat berada pada sebuah hotel atau tempat penginapan. Biasanya hotel atau tempat penginapan memberikan aturan kepada tamu seperti on time dalam check in dan check out, menjaga kebersihan dan tidak membawa pulang fasilitas yang berada pada area hotel atau penginapan.

Simak etika menginap di hotel yang wajib kamu ketahui:

1. Patuhi Peraturan dan Regulasi Hotel

Semua hotel memiliki peraturan dan regulasinya masing-masing dan sebaiknya kamu mengikuti setiap peraturan tersebut.

Terdapat peraturan umum yang berlaku di seluruh area hotel seperti menghindari pencurian dan membuang sampah sembarangan, serta terdapat pedoman khusus untuk setiap fasilitas atau amenitas.

Beberapa contohnya termasuk batasan usia bar, persyaratan pakaian untuk kolam renang dan ruang makan, jam buka dan tutup atau akses ke gym.



2. Bersikap Sopan

Saat berada di tempat umum di dalam hotel, patuhi etika yang benar. Tunjukkan rasa hormat kepada wisatawan lain dan juga staf hotel.

3. Check In dan Check Out Tepat Waktu

Meskipun beberapa perusahaan hotel memiliki pedoman yang tidak terlalu ketat mengenai check-in awal dan check-out lebih lambat, jangan pernah berasumsi bahwa hal tersebut diperbolehkan.



4. Minimalkan Kebisingan

Meski sedang berlibur, kamu tidak sendirian saat menginap di hotel. Tamu hotel pada umumnya harus berusaha menjaga volume suara seminimal mungkin antara pukul 22.00 dan 08.00.

Hal ini berlaku baik di dalam kamar maupun saat bergerak melalui koridor hotel. Karena begitu banyak kebisingan dan aktivitas yang tidak masuk akal dapat membangunkan atau mengganggu ruangan di sekitarnya.



5. Menjaga Fasilitas

Hal terburuk yang bisa terjadi adalah perusahaan menuntut kamu atas penyalahgunaan properti. Maka penting bagi kamu untuk menjaga segala fasilitas hotel baik yang kamu gunakan maupun tidak digunakan.

Selain itu kamu juga tidak diperkenankan untuk membawa pulang fasilitas dalam kamar hotel, seperti handuk dan selimut.



6. Memudahkan Pembersihan Dalam Kamar

Jika petugas kebersihan membersihkan kamar datang untuk membersihkan ruangan, maka janganlah menunjukkan sisi jorok dan berantakan Anda. Sebab, itu akan mempersulit petugas pembersih kamar.

Usahakan untuk menjaga barang-barang seperti pakaian, barang elektronik, riasan dan lainnya tetap rapi untuk membantu staf masuk, merapikan dan keluar pada waktu yang tepat. Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa tidak ada barang milik kamu yang tidak sengaja terbawa.



7. Ungkapkan Rasa Terima Kasih

Mengekspresikan rasa terima kasih merupakan etika yang paling penting tetapi sering diremehkan. Meskipun benar bahwa personel dan staf hotel ada untuk melayani kamu saat menginap, tetap ada baiknya untuk menunjukkan atau memberi tahu mereka betapa kamu menghargai pekerjaan mereka.

