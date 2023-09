Expendables 4 Raup Pendapatan Rp163 Miliar di China, Iko Uwais Tuai Pujian

Bisnis.com, JAKARTA - Sekuel film 'Expendables 4' nyaris menempati posisi teratas di box office di China daratan pada akhir pekan.

Data dari perusahaan konsultan Artisan Gateway menunjukkan “Expendables 4” menghasilkan pendapatan US$10,9 juta atai Rp163 miliar pada akhir pekan debutnya.

Film terbaru dalam waralaba “Expendables” itu sukses unggul tipis dari film thriller kriminal China “Dust to Dust,” yang meraup pendapatan US$10,6 juta pada minggu kedua peluncurannya.

“Dust” mengalami penurunan sebesar 52% dari minggu ke minggu, namun totalnya meningkat menjadi US$44,2 juta setelah sepuluh hari dirilis.

“Oppenheimer” berada di posisi ketiga dengan US$4,3 juta pada minggu ketiga di China. Setelah 17 hari dirilis, film tersebut telah mengumpulkan US$54,3 juta.

“No More Bets,” film terbesar musim panas, merosot ke posisi keempat dengan pendapatan US$4,0 juta. Film ini memiliki total kumulatif sebesar US$527 juta sejak dirilis pada 8 Agustus.

Rilisan baru, “Tainted Love,” memperoleh US$3,2 juta di tempat kelima selama tiga hari. Dibintangi oleh Zhou Dongyu, film ini merupakan film thriller tentang penipu online yang khususnya menargetkan wanita.

Artisan Gateway tidak melaporkan angka untuk adaptasi Agatha Christie yang disutradarai oleh Kenneth Branagh, “A Haunting in Venice.” Penyedia data lokal China itu melaporkan bahwa mereka memperoleh US$2,6 juta selama tiga hari pembukaannya.

Agregat box office nasional untuk akhir pekan Jumat-Minggu terakhir adalah US$42,1 juta, merupakan pukulan rata-rata di tahun pemulihan ini.

Sylvester Stallone dan Jason Statham kembali sebagai Barney Ross dan Lee Christmas dalam seri keempat franchise Expendables. Itu terjadi pada titik penting dalam karier mereka berdua. Stallone membutuhkan kesuksesan box office lainnya setelah dikeluarkan dari Creed 3, sementara Statham baru saja melihat Meg 2: The Trench menghasilkan sekitar US$400 juta di seluruh dunia.

Film Expendables memiliki rekam jejak yang cukup solid dalam hal anggaran sederhana yang membantu mendorong setiap seri menjadi sukses secara finansial.

Film pertama yang mengumpulkan mantan bintang film aksi terkesan dengan menghasilkan US$268,2 juta di seluruh dunia, sementara The Expendables 2 bahkan lebih tinggi lagi dan menyelesaikan penayangan teatrikalnya dengan US$311,9 juta.

The Expendables 3, yang hanya menghasilkan $209,4 juta. Ketiga film tersebut masih berhasil menjadi hits berkat anggarannya yang relatif sederhana, namun The Expendables 4 mungkin tidak berada pada posisi yang sama.

Anggaran Expendables 4 dilaporkan US$100 juta.

Lionsgate belum secara resmi mengungkapkan berapa biaya pembuatan film tersebut, namun pemeran The Expendables 4 Dolph Lundgren telah mengungkapkan dua kemungkinan berbeda.

Lundgren mengindikasikan bahwa anggarannya adalah $100 juta atau $200 juta.

Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh gaji Sylvester Stallone di Expendables.

Pujian untuk Iko Uwais

Sementara itu, penampilan Iko Uwais di film laga itu juga menuai pujian dari netizen.

Dalam film tersebut, Iko berperan sebagai Suarto Rahmat, mantan tentara yang kini berprofesi sebagai seorang pedagang senjata.

Dia juga memiliki komando penuh atas pasukan swasta miliknya sehingga dia menjadi buronan para kru Expendables.

Salah satu adegan dalam film itu, Iko Uwais tengah berduel dengan Jason Statham.

Berikut beberapa pujian untuk Iko Uwais

Keren cuy Iko Uwais

Iko Uwais super keren

Screen time Iko Uwais pas banget, walau masih kurang durasinya

mvs Expend4bles meski gak seliar installment sebelumnya, Iko Uwais sukses jadi villain yg nyebelin. Seriusan. Statham disini keren dan Tony Jaa jadi scene stealer

Iko Uwais terlalu ganteng buat jadi orang jahat

If Jason Statham and Iko Uwais kick the shit out of each other, that's all I need.

The Raid 3 (sequel of my fave martial arts film) is not happening, so I'm gonna watch Expendables for just for Iko Uwais, even though I didn't watch the previous one.

