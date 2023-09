Sinopsis Someday Wise Resident Life, Spin-off Drakor Hospital Playlist

Bisnis.com, SOLO - Drama Korea (drakor) terpopuler Netflix berjudul Hospital Playlist dikonfirmasi miliki spin-off.

Spin-off tersebut berjudul Someday Wise Resident Life yang akan dibintangi oleh Go Yoon Jung, Shin Si Ah dan Kang You Seok.

Melansir Soompi, drakor yang juga diberi judul “A Life of a Resident That Will Be Wise Someday" ini tetap akan mengangkat tema kehidupan rumah sakit.

Nantinya, spin-off ini akan fokus pada pengembangan karakter baru.

"A Life of a Resident That Will Be Wise Someday akan menggambarkan kehidupan rumah sakit yang realistis dan berhubungan serta persahabatan yang bergejolak antara dokter dan penghuni di rumah sakit universitas,” tulis Soompi.

Go Yoon Jung akan menjadi karakter utama dalam drakor ini, dan akan berperan sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di Jongro.

Menariknya, spin-off ini memiliki setting waktu dan lokasi yang sama dengan Hospital Playlist. Penggemar pun bisa mengharapkan kehadiran para pemain Hospital Playlist dalam drama ini.

Someday Wise Resident Life diprediksi akan dirilis pada awal 2024, dan bisa dinikmati penggemar di Netflix.

