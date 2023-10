Saw X, Aksi Balas Dendam Paling Keji Jigsaw

Bisnis.com, JAKARTA - Saw X merupakan salah satu film bergenre Horror karya sutradara Kevin Greutert.

Bagi pecinta horor, Saw pastinya sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin beberapa orang menjadikannya sebagai film favorit.

Seperti faktanya, Saw X merupakan seri film berjudul sama yaitu Saw. Karya lain tersebut adalah Saw ll, Saw lll, Saw lV, Saw V, Saw VI, Saw ll, Saw 3D, Jigsaw, dan Spiral.

Saw X diperankan oleh Tobin Bell, Shawnee Smith, Steven Brand, Synnøve Macody Lund, Michael Beach, Renata Vaca, Octavio Hinojosa, dan Paulette Hernandez.

Bisnis mendapatkan kesempatan untuk menonton langsung Saw X, film yang ditulis oleh Josh Stolberg dan Pete Goldfinger.

Sebagai informasi, dalam seri film Saw X, latar yang ditunjukkan adalah latar antara film Saw dan Saw ll.

Sinopsis Saw X

Film diawali dengan Jhon Kramer yang di diagnosa penyakit kanker otak dengan masa waktu hidup 3 bulan. Ia kemudian mendapatkan rekomendasi dari Henry sesama pengidap kanker yang telah sembuh untuk melakukan pengobatan di kota Mexico.

Sampai di Mexico, Jhon di sambut baik oleh Cecilia dan orang-orang yang tinggal di dalam gudang bekas pabrik kimia. Pabrik kimia menjadi tempat sementara untuk pengobatan yang dilakukan Cecilia karena belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Operasi pun dilakukan, Jhon mendapatkan hasil yang memuaskan dari operasinya. Jhon yang merasa bersyukur ingin mengucapkan terima kasih kepada Gabriela seorang gadis yang menyambutnya pertama kali ketika Ia tiba di Mexico.

Dia mendatangi gudang pabrik kimia tersebut dan menemukan fakta bahwa ternyata semua itu adalah tipuan semata.



Jhon yang merupakan seorang Jigsaw pun mulai melakukan balas dendam pertama pada Diego orang yang menjemputnya di bandara.

Dalam permainan pertama ini, Diego berhasil memenangkan game yang diciptakan oleh Jhon dan kemudian selamat.

Setelah Diego, Jhon dibantu oleh Amanda rekanya menangkap semua orang yang terlibat dalam penipuan yang dialaminya.

Mereka semua dikumpulkan oleh Jhon dalam gudang bekas pabrik kimia dan akan menjalankan game yang dipersiapkan oleh Jhon dan Amanda.

Setelah Diego, permainan kedua dilanjutkan oleh Valentina yang berpura-pura menjadi seorang perawat. Valentina berusaha untuk memenangkan permainan tersebut namun akhirnya Ia gagal dan meninggal dalam permainan tersebut.

Ketika giliran Mateo, Jhon kedatangan tamu yaitu salah satu korban Cecilia yang ingin meminta kembali uangnya. Tamu tersebut adalah Parker Sears yang kemudian ikut bergabung menonton permainan tersebut.

Permainan dilanjutkan oleh Mateo yang berpura-pura menjadi seorang dokter dan melakukan operasi pada Jhon. Permainan yang akan dimainkan Mateo terbilang cukup mengerikan dibandingkan Diego dan Valentina. Dalam permainan ini, Mateo gagal dan akhirnya meninggal.

Permainan keempat dimainkan oleh Gabriela orang yang paling mengecewakan Jhon. Dalam permainan tersebut Gabriela berhasil melakukannya dan akhirnya selamat.

Namun, saat giliran Cecilia permainan dihentikan. Hal ini karena ternyata Parker adalah kekasih Cecilia yang datang untuk membantu Cecilia. Jhon dan Amanda kemudian ditahan oleh Cecilia dan pacarnya.

Permainan selanjutnya pun dimainkan oleh Jhon sendiri dan Carlos seorang anak kecil yang menjadi teman Jhon selama di Mexico. Sedangkan, Amanda di tahan oleh Cecilia dan Parker.

Saw X sangat cocok untuk penyuka film bergenre misteri yang menggambarkan adegan secara detail. Film ini direkomendasikan untuk anak di atas 17 tahun dan tidak direkomendasikan untuk penonton yang memiliki trauma dengan darah.

Film ini mengandung banyak Jump scare yang selalu berhasil membuat jantung penonton berdegup kencang. Tidak hanya itu, sesekali kamu pasti akan dibuat takjub dengan ide cemerlang yang dimiliki Jhon sang Jigsaw. (Ernestina Jesica Toji)

